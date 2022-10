Başkent'in öğrenci dostu mekanı

Hamamönün’nde öğrencilerin kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak için açılan ‘Yeni Dünya Kitap Kahve’ mekânının İşletme sahibi Seyfettin Çağlar, “Öğrenci dostuyuz. Öğrencilerimizin kesesini düşünüp, kitaplarımızı ücretsiz olarak hizmete sunduk" dedi.

Hamamönü’nde 2018 yılında açılan fakat pandemi sebebiyle bir yıldır kapalı kalan ‘Yeni Dünya Kitap Kahve’ mekânı öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Üç yıldır faaliyet gösteren, sessiz, sakin olmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan bu mekân öğrencilerin ders çalışma, kitap okuma ve dinlenme durağı. İşletme sahibi Seyfettin Çağlar, “Öğrencilerimizin kesesini düşünüp, genç nesile hitap eden romanları toplayarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. ‘Ne kadar faydalı olabiliriz?’ diyerek yola çıktık. Şu an öğrencilerinde severek geldiği bir mekânız. Öğrenciler gelsin ihtiyaçlarını karşılayacak kitapları okusun, derslerine çalışsın diye düşündük. Öğrenci dostuyuz. Öğrencilerin gelip kaliteli vakit geçirmelerine ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

BİZİ DE KEYİFLENDİREN BİR MEKÂN

Çağlar, “2018 yılının Mayıs ayında burayı açtık fakat araya pandemi girince bu mekân işleyemez hale geldi. Bir yıl kapatmak zorunda kaldık. Belli bir seviyeye ulaşmış olan işletmemizi pandemi süreci durgunlaştığında, 2021 yılında yeniden açtık. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mekânın belli bir hikâyesi yok aslında. Anlık bir kararla oluşturulmuş fakat sonrasında bizi bile keyiflendiren bir mekân ortaya çıktı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

KİTAP SEVGİM, İŞLETME AÇTIRDI

Bilişim sektöründe çalışan fakat farklı alanlarda işletmecilik yapan Çağlar, “Asıl işim bu değil. Hobim ikinci işim oldu. Kitapları çok sevmem, onlarla iç içe olmam bana bu mekânı açtırdı. Burada böyle bir mekân yoktu. Biz kendi çabamızla burayı sıfırdan oluşturduk. Akademisyen arkadaşlarımızla istişare edip, yayınevleriyle anlaşarak yaklaşık 4 bin kitap seçtik. Hepsini sıfır olarak aldık, ikinci ele hiç yönelmedik. İstedik ki bu bölge öğrenci bölgesi. Öğrenciler gelsin ihtiyaçlarını karşılayacak kitapları okusun, derslerine çalışsın diye düşündük” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kitap Kahve mekânı bazen öğrencilerin çay, kahve içip yemek yiyebildiği, bazen ders çalışıp kitap okuduğu, bazen de öğrenci toplantılarına, organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten Çağlar, “Bizim misafirlerimizin %90’ı öğrenci. Her kesime hitap eden bir yanı var. Hafta sonu biraz durgun olsa da hafta içi öğrencilerin Hamamönü’nde en fazla tercih ettiği, sessiz, sakin bir yer diyebilirim. Ayrıca biz burada hiçbir öğrencimizi bir şeyler yiyip, içmesine zorlamıyoruz. Öğrencimiz daha doğrusu misafirimiz bir şey arzularsa o zaman ona istediğini veriyoruz. Onlar için de güzel olan bu” diye konuştu.

ONLARA GÜVENİYORUZ

Çağlar, öğrencilerin mekân içerisinde bulunan kitapları okumaya başladıktan sonra ödünç verebildiklerini de vurgulayarak, “Öğrenciler ders çalışıyor, burada bulunan kitapları alıp okuyabiliyor ve ayrıca burada okumaya başlayıp beğendiği kitap olursa onları ödünçte veriyoruz. Belli bir süre sonra geri getirmesini istiyoruz ama satın almak isteyen olursa satmıyoruz. Belli bir sözleşme imzalatmıyoruz, tamamen güven üzerine. Öğrencilerimize güveniyoruz. Onlar da bunu suiistimal etmiyor. Pandemi döneminde kitapları ulaştıramayan öğrencilerimiz oldu, kargoyla yollayan öğrencilerimiz oldu. Gönderemeyecek olanlara ise biz almış olduğu kitabı hediye ettik. Aslında burası bir nevi kütüphane özelliği gören, öğrenci dostu bir mekân” dedi.

ONLARIN KESELERİNİ DÜŞÜNDÜK

Çağlar, “Burası kitapların olduğu bir ortam çünkü artık her şey çok pahalı. Öğrenciler bir roman kitabına 50-60 TL gibi paralar ödemek zorunda kalıyor. Kitaplar artık ne yazık ki çok pahalı. Öğrenciler harçlıklarını zaten zor elde ediyor. Bizde öğrencilerin kesesini düşünüp buraya herkese daha doğrusu genç nesile hitap eden romanları toplayarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. ‘Ne kadar faydalı olabiliriz?’ diyerek yola çıktık. Şu an öğrencilerinde severek geldiği bir mekânız. Öğrencilerin gelip kaliteli vakit geçirmelerine ev sahipliği yapıyoruz” diyerek öğrencilere destek olduklarını kaydetti.

OLMAYAN KİTAPLAR TEMİN EDİLECEK

Son olarak öğrencilerin gelip sordukları, ellerinde olmayan kitapların notunu alarak temin edeceklerini söyleyen Çağlar, “Kitaplar soruluyor. Genelde bizde olmayan kitabı isteyen öğrencilerimizle çok az karşılaştık. Ekonomik sıkıntılardan dolayı çok fazla her kitabı karşılayamıyoruz ama yılsonunda tekrardan yeni bir yayıneviyle anlaşacağız. Şu an öğrencilerimizin istemiş olduğu kitapları not alıyoruz. Yılsonunda yaklaşık bin küsür tane öğrencilerimiz için kitap temin etmiş olacağız. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kullanabilmesi için ders kitapları bölümü de oluşturmayı düşünüyoruz. Onunda notlarını alıyoruz. Çünkü okuyan öğrenciler burada kaynak kitap da görmek istiyor. Eksiklerimizi bu şekilde tamamlayarak raflara yerleştireceğiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-