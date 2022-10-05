Çiftçi: “Birçok işletme ıspanak, boyalı toz ve bezelye gibi maddeleri fıstık yerine koyuyor”

Baklava ustası Müslüm Çiftçi, baklava fiyatlarına gelen zamlardan sonra sahte baklava satışının hızlandığını belirterek, “Baklavada kilogram fiyatından düşüş yoluna gidiyor ve 'enflasyonla mücadele' sloganıyla insanları kandırıyorlar” dedi.

Çankaya’da çekirdekten baklavacı olarak çalışan Gaziantepli Baklava Ustası Müslüm Çiftçi, baklava fiyatlarına gelen zammı gazetemize değerlendirdi. Çiftçi, fiyatların yükselmesinden mutlu olmadıklarını, artık zam yapmak istemediklerini kaydederek, “Fiyatlar düşürülmeli, alım gücü artmalı, müşterinin cebi rahat etmeli” dedi. Aynı zamanda baklavaya gelen zamların sahte ve sağlıksız baklava üretimini canlandırdığını dile getiren Çiftçi, “Fıstık zamlarından sonra birçok işletme ıspanak, boyalı toz ve bezelye gibi maddeleri fıstık yerine hızlı bir şekilde koymaya başladı. Bu baklavacılar sahte baklava üretip kilogram fiyatından düşüş yoluna gidiyor ve 'enflasyonla mücadele' sloganıyla insanları kandırıyor” dedi.

ÇEKİRDEKTEN BAKLAVACI

Çocukluğumdan beri baklava yaptığını söyleyen Gaziantep Tatlı Dillim sahibi Müslüm Çiftçi, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Çekirdekten gelme bir baklavacıyız. Dört yıl önce markamızı Ankara'ya kurduk. Üç kardeşiz ve Abilerim de baklava yapıyor. Bu işin asıl temeli babamdır. Babam fıstık çiftçisiydi ve birçok fıstığa sahiptik. Biz de çok uzun zaman önce baklava işine girmeye karar vermiştik” diye konuştu.

İYİ BAKLAVA KENDİNİ BELLİ EDER

Çiftçi, “İyi bir baklavanın görüntüsü de lezzeti de kokusu da kendini belli eder. Baklava tabakta servis edildiğinde dik bir şekilde durup çatal batırıldığında taze bir ses çıkarmalı. Lezzetini ortasında daha fazla fıstık olmasında da alan baklavanın alt ve üst katmanının oranı ince bir ayarla ayarlanmalı. Tüketicinin yumuşak bir tat alması için kullanılan yağ süzülmüş ve eritilmiş olmalıdır” ifadelerini kullandı.

DOĞAL VE YAPAY BAKLAVAYA DİKKAT

“Baklava pişirilirken şerbeti doğal şekerden oluşmalı” diyen Çiftçi, sözlerine şu şekilde devam etti: “Alınan baklava üç dört gün beklediğinde yumuşamıyor ve rengi bozulmuyorsa koruyucu ya da glikoz şurubu gibi doğal olmayan, lezzet verici sağlıksız madde kullanılmış olabilir. Doğal bir şekilde üretilen baklava üç dört gün sonra şekerlenmeye başlar. Yapay bir baklava ise içeriğindeki koruyuculardan dolayı 10 gün geçse bile görüntüsü değişmeden muhafaza edilebilir.”

GLİKOZUN FAZLASI ZARAR

Glikoz şekerinin buğday ve mısırlardan elde edilerek şeker yerine kullanılan, baklavanın tat ve kokusunu daha uzun süre muhafaza etmek için kullanıldığının altını çizen Çiftçi, fazla glikoz şekeri alımının böbreklerde taş oluşumuna ve karaciğerin daha çok yorulmasına sebep olabileceğini vurguladı. Çiftçi tüketicilere, “Baklavanın uygun bir şekilde muhafaza edilmesi için serin ve kuru yerde, kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korunması gerekiyor. Buzdolabından saklanmadan oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken baklavalar, daha uzun süre saklanmak istiyorsa şerbeti olmadan derin dondurucuda saklanabilir” dedi.

KALİTELİ BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI

Çiftçi, kaliteli ve lezzetli bir baklavanın nasıl görünmesi gerektiğini şu cümlelerle aktardı: “Hijyenik bir mutfak ve kaliteli ürünler lezzetli bir baklavanın oluşmasında Temel taştır. Kaliteli, malzeme, iyi bir ustalıkla birleşince zaten vazgeçilmez bir tatlı ortaya çıkar. İyi bir baklava herkese uyum sağlamalı, aynı yumuşaklıkta gelmeli. Eğer insan tatlıyı ağzına aldığında yağı ve şerbeti bayıyorsa, tatlı boğazından geçerken yanma hissi bırakıyorsa kalitesizdir. Bizim kullandığımız tüm fıstıklar taze ve piliç fıstıktır. Baklavanın yufkası incecik açılmalı ve pişirilme süresi dikkatle takip edilmelidir. Tam kıvamında pişmiş bir tatlı dokunulduğunda dağılmak yerine ağızda dağılır. Eğer tatlı birkaç dakika erken ya da geç çıkarılırsa tadında çok büyük değişiklikler meydana gelir. En önemli unsurlarından biri de şeker oranıdır. Biz yazın ve kışın baklavanın şerbeti oranını farklı ayarlarız. Çünkü şerbet o kadar hassastır ki hava sıcaklığında tadı çok değişir."

ALINDIĞI GÜN TÜKETİLMELİ

Baklavanın satın alındığı gün tüketilmesi gerektiğine değinen Çiftçi, "Her zaman baklavanın satın alındığı gün tüketilmesini öneriyoruz. Ancak tüketilmediyse, oda sıcaklığında on beş gün bekleme süresine sahiptir. Bekletilen bir baklava mutlaka ısıtılıp servis edilmelidir. Baklavanızı daha uzun süre muhafaza etmek isterseniz şerbetini dökmeden, sıkı bir poşetin ya da hava almayan bir kabın içinden derin dondurucuya koyabilirsiniz" dedi.

"ARTIK ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Çiftçi, “Biz artık zam yapmak istemiyoruz. Fiyatları yükseltince mutlu olmak yerine huzursuz oluyoruz. Eski fiyatlarda kalmasını istiyoruz, müşterinin cebi de rahat etsin, alım gücü artsın. İstikrarsız fiyat zamlarından dolayı sahte ve sağlıksız baklava üretimi tehlikesi oluşmaya başladı. Fıstık zamlarından sonra birçok işletme ıspanak, boyalı toz ve bezelye gibi maddeleri hızlı bir şekilde koymaya başladı. Bu baklavacılar sahte baklava üretip kilogram fiyatından düşüş yoluna gidiyor ve 'enflasyonla mücadele' sloganıyla insanları kandırıyor. Aman dikkat hijyensiz ortamlarda ve doğal malzemelerden üretilmeyen baklavalar tansiyon diyabet gibi birçok hastalığa sebep olurken aynı zamanda bakteri ürettikleri için bağışıklık sisteminde çökertebiliyorlar. Kalitesiz hazırlanan bu ürünler insan sağlığını etkiliyor" diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen / İLKSAYFA