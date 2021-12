Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı yaptığı hizmetlerle takdir topluyor

Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak, yaptığı hizmetlerle takdir topluyor.

Mahalleye; cami, halk ekmek büfesi, bankamatik, düğün salonu kazandıran Toprak, askıda ekmek projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere haftada 400 ekmek dağıtılmasını sağlıyor.

Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak, yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Mahalledeki cami, halk ekmek büfesi, bankamatik gibi eksiklikleri yaptığı girişimlerle mahalleye kazandıran Toprak, hazırladığı sosyal projelerle de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere askıda ekmek projesi ile haftada 400 ekmek dağıtılmasını sağlayan Toprak, birçok ailenin de gıda ihtiyaçlarını mahalleli hayırseverlerin desteği ile gideriyor.

CAMİ İNŞASINA BAŞLADILAR

Konu hakkında gazetemize konuşan Muhtar Ertuğrul Toprak, göreve geldiği ilk günden beri vatandaşların dertleriyle dertlendiğini, elinden gelen tüm imkânları kullanarak vatandaşın sorunlarını çözmeye çalıştığını kaydetti. Toprak, “Mahallemizdeki alt yapı sorunlarını ilgili kurumlara bildirerek, çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Mahallemizde cami ihtiyacı vardı. Bazı bölgelerden ezan sesi duyulmuyordu. Bunu ihtiyacı giderebilmek için hayırsever mahalleli ile el ele verdik cami yapımına başladık” dedi.

GENÇLERE DESTEK OLUYOR

Uyuşturucu batağına düşen gençlere de destek olduklarını hatırlatan Toprak, “Onları bu bataklıktan çıkarabilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gerekirse alkol ve madde tedavi merkezine yatmalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız ve veriyoruz da” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HAFTADA 400 EKMEK

“İhtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Toprak, “Askıda ekmek kampanyası başlattık. 18 ailemize haftada 400’e yakın ekmek dağıtıyoruz. Yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet, giysi vb. neye ihtiyacı varsa onları temin ediyoruz. Bu yardımların hepsini imece usulü gerçekleştiriyoruz” dedi.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Mahallede, halk ekmek büfesi ve bankamatiğin olmadığını, girişimleri sayesinde bunları mahalleye kazandırdığını hatırlatan Toprak, “Mahallede 4 binden fazla seçmenimiz var. Birçoğu emekli ve belirli bir yaşın üstündeki insanlar. Özellikle para çekme ve yatırma işlemlerinde çok zorlanıyordu. Girişimlerimiz doğrultusunda mahallemize bankamatik kazandırdık. Vatandaşlarımız hizmetlerden oldukça memnun.”

BİR TELEFONLA ULAŞABİLİRLER

“Evinde gıda malzemesi olmayan, yakacak parası olmayan, ya da her hangi bir eksiği olan vatandaşlarımız bir telefonla bana ulaşabilirler. Bizler yardımsever vatandaşlarımızla el ele verip onların eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Ne sıkıntıları varsa yetişmeye çalışıyoruz.”

MUHTARLIĞI ÖĞRENCİLERE AÇTI

“Evinde interneti, bilgisayarı, yazıcısı olmayan tüm öğrenciler muhtarlığımıza gelip, ücretsiz bir şekilde tüm imkânlardan faydalanabilir. Bunun yanı sıra yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

ASFALT, KONTEYNER, KÜLTÜR EVİ TALEBİ

Büyükşehir Belediyesi’nden ise bir dizi talepte bulunan Toprak, şu ifadeleri kullandı, “Yollarımızın bir an önce asfaltlanmasını, çöp varillerimizin değişmesini istiyoruz. Varil yerine çöp konteyneri istiyoruz. Variller devrilip, yuvarlanıyor ve bu da sokakların pislenmesine sebebiyet veriyor. Bir de mahallemize halk kültür evi istiyoruz. Asker, cenaze, hacı, düğün yemeklerini verebileceğimiz, gelenek ve görenekleri yaşatabileceğimiz bir kültür evimiz olsun istiyoruz. Bunun yanı sıra sanayi bölgesinde karayolları tarafından yapılan bir köprülü kavşak çalışması vardı. Planı, projesi her şeyi hazır ama bir türlü yapılmadı. Onun da bir an önce bitirilmesini istiyoruz.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA