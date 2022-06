Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam: "Çok büyük işlere imza attık"

5 Haziran Emlak Danışmanları Günü”nde gazetemize konuşan Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, görevde olduğu beş ay içerisinde 80’den fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ankaralı emlakçılar olarak çok büyük işlere imza attık" dedi.

Ankaralı emlakçılar “5 Haziran Emlak Danışmanları Günü” dolayısıyla bir araya geldi. Bine yakın emlakçının buluştuğu program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 20 kişiye Kıbrıs tatili hediye edildi. Programda söz alan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, göreve geldiği beş ay içerisinde 80’den fazla etkinlik yaptıklarına dikkat çekerek, omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTIK

Akçam, göreve geldiği beş ay içerisinde büyük işlere imza attıklarını belirterek, “5 ay içerisinde 80’den fazla etkinlik gerçekleştirdik. Biz her zaman her yerde başımız dik şekilde mesleğimizi icra ediyoruz. İlerleyen günlerde daha çok etkinlikler, çalışmalar, programlar yapacağız. Her türlü sıkıntıları beraber aşıyoruz. Ankara olarak çok büyük işlere imza attık. Biz omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

Mert YILMAZ/İLKSAYFA