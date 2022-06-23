Eve kapanmasınlar

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, yarım milyon özel gereksinimli çocuğun servis sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Çocuklarımız eve kapanmasın" dedi.

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Ankara İl Örgütü sıkıntılarını paylaştı. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız, federasyon binasında gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından ayrıntıları gazetemize anlattı.

Yıllardır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler kendilerini değerli hissetmişler ve destek görmüşlerdir. Yaklaşık 20 yıldır devlet desteği ile eğitim hayatlarına devam eden özel eğitim gereksinimli çocuklar akaryakıt zamlarından dolayı servis mağduriyeti yaşıyor. Masrafların artmasından dolayı yurdun her köşesindeki özel çocuklar okullarına ulaşamıyor.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞTIK

Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklar için Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Ankara İl Örgütü Federasyon Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve beraberindeki eğitmenler AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek konu ile ilgili mağduriyetlerini “Ankara İl genelinde faaliyet göstermekte olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak AK parti il başkanlığını ziyaret etmiş bulunmaktayız. Biz Ankara İl genelinde 250 kurum, yaklaşık 35 bin özel gereksinimli çocuğa, 3 bin 500 çalışan ve 750 servis aracı ile hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde de 3bin150 kurum, 525bin özel gereksinimli çocuğa, 52 bin çalışan ve 7.500 servis aracı ile hizmet veriyoruz” diyerek dile getirdi.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız, “Geçen yirmi yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler kendilerini değerli hissetmişler ve destek görmüşlerdir. 2005 yılına kadar sadece SSK ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35 binlerden 500 binlere ulaşmıştır” diyerek rakamlar ile konuya açıklık getirdi.

AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARI TOPLUMA KAZANDIRMAK

Amaçlarının engelli çocukları topluma kazandırmak olduğunu ifade eden Yıldız, “Özel eğitim demek sağlık raporu ile engelliliği tespit edilmiş yüzde 20 ve üstü engeli olan bireylerin özel eğitim hizmet ve teknikleriyle aldıkları eğitime deniyor. Tek amacımız engelli çocukları topluma kazandırmak. Bu hizmet Türkiye’de çok eski bir hizmet değil. Türkiye’de yaygınlaşması 2006 yılında oldu. Bizim rehabilitasyon merkezlerimizde o dönemde yaygınlaştı. Bugünlere geldi. Devlet 2005 yılında bu çocuklara bir asgari ücret destek verirdi. Bugünkü sıkıntımızda oradan kaynaklanıyor. Bu destek şuan da asgari ücretin dörtte birine düştü. Dolayısıyla bu hizmet sürdürülemez noktaya geldi. Bizler uzman personellerle bu hizmeti veriyoruz” dedi.

525 BİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK EVLERİNE KAPATILACAK

Önemli olan çocuklarımızın geleceği bizim en büyük derdimiz onların mağdur olmaması diyerek anlatmaya devam eden Yıldız, “Şuan da Türkiye’de 3 bin 150 tane kurum var. 525 bin özel gereksinimli engelli birey var. Sektörde toplamda 52 bin çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın hepsi mesleğinde uzman özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı, psikolog, fizik tedavi uzmanı gibi uzmanlar gelinen noktada kurumların en büyük sıkıntısı engelli bireyler olduğu için toplu taşıma kullanamıyor. Servis ücretlerinde devlet herhangi bir ödenek ödemiyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı bu iş yürütülemez duruma geldi ”dedi.

Sözlerine devam eden Yıldız, “Bu kurumlar kapatılırsa 525 bin özel gereksinimli çocuk evlerine kapatılacak. Özellikle taşrada kurumlarımızın aralarının gitmediği dağ köyü yok. Hakkâri’nin en ücra köylerine bile gidiliyor. Bu iş özel sektörün hızlılığı ve dinamikliğiyle bu işi yapıyor. Bu hizmete bir kamu katkısı getirilmediği zaman iş yürümez ve kurumlar kapanır. Bu kapanıştan en çok çocuklar zarar görür” ifadesini kullandı.



DEVLET DESTEĞİ İYİLEŞTİRİLMELİ

Yıldız, “Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir” dedi.

KAZANIMLAR HEBA OLACAK

Yıldız sözlerini şöyle noktaladı, “Özellikle son aylarda görülen akaryakıt zamları bu maliyetlerimizi daha da katlamakta, verilen eğitim ödenekleri sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetimizi dahi karşılayamamaktadır. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda bu soruna bir çözüm üretilemediği takdirde ülkemizin bu alandaki 20 yıllık kazanımları heba olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Burada söz konusu olan, 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işlerini kaybetme olasılığıdır. Bu tespitler ışığında taleplerimiz; servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesi, ücret iyileştirmelerimizin yapılmasıdır.”



Faruk Gökyurt/İlksayfa