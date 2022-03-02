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Gıdada taklit ve tağşiş yapan Ankara firmalarına ait ürünler kamuoyuna açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.
Gıdada taklit ve tağşiş yapan Ankara firmalarına ait ürünler kamuoyuna açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Yapılan yazılı açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce 26 kez yapılan duyurularla, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen, toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusuyla 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde bilgiye sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1887 firmaya ait 4 bin 164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden , kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan Ankara'daki firmalar ise şu şekilde:

izol Pide-Lahmacun (Beyzade Pide Kebap)-Erdal FİLİZ / Ayvalı Mah. Soylu Cad. No:9/C Keçiören/ANKARA _ Lahmacun İçi (Dana EtiKuzu Eti Karışımı) Kanatlı Eti Tespiti 19.06.2020

Beyoğlu Pazarı-Zehra YEĞEN/Yeni Hal No:51/6 Altındağ/ANKARA _ Dana Sosis Kanatlı Eti Tespiti
Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin ERKOCA / Karşıyaka Mah. Abdurrahman Oğultürk Cad. Küçük Sanayi Sitesi No:58

Kızılcahamam/ANKARA Bedirhan ERKOÇ Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 01.06.2021

Demirlibahçe Pide Kebap - Feyyaz YALÇIN / Demirlibahçe Mah. Ağaçlı Cad. No:14/E Mamak/ANKARA _ Pişirilmeye Hazır Beyti Harcı (Dana Eti + Kuzu Eti) Kanatlı Eti Tespiti

Dmr Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti./Zübeyde Hanım Mah. Tesviyeci Cad. No:66 Altındağ/ANKARA Başdanacı Isıl İşlem Görmüş Sucuk Kanatlı Eti Tespiti 12.06.2021

Öz Yenikent Aile KasabıYasin ÖZTÜRK / Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:33/K Sincan/ANKARA Öz Yenikent Aile Kasabı Isıl İşlem Görmüş Sucuk Domuz Eti Tespiti

Anadolu Eksper Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kahramankazan/ANKARA Tatzade Pastörize Tereyağı Bitkisel Yağ 29

06 Ekim Gıda ve İht. Mad. İml. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA Bahçeköy Kahvaltılık Tereyağı Bitkisel Yağ 04.03

Ankara Soğuk Hava Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi Altındağ/ANKARA Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri (Koyun sütünden) İnek Sütü Tespiti 0010

Cemre Bitkisel Doğal Ürünler - Mahir UĞRAŞ Çankaya/ ANKARA MB Mustafa Bey Bitkisel Ürünler Epimedyum Ekstraktlı Macun İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil) 012021

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