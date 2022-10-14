Hamamarkası'nda gerçekleştirilen Mamak tanıtım etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan tanıtım etkinliklerinde Mamak da yerini aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse etkinlik alanını ziyaret ederek, “Ürünlerimizle beraber Mamak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali Kapsamında Hamamarkası’nda gerçekleştirilen ilçe tanıtım etkinliklerinde Mamak da yerini aldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Mamak’ın tanıtımı için yapılan etkinliklerde Mamak Aile Merkezleri’nde üretilen el sanatı ürünleri sergilendi. Tanıtım etkinliğinde Mamak Kadın Kooperatifi’nin ürünleri için de bir stant kurulurken, arıcılık eğitimi organizasyonu da tanıtılıp ballar ve kovanlar sergilendi.

MURAT KÖSE’DEN ZİYARET

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan etkinlik alanını ziyaret edip stantları gezdi. Festival alanında yoğun ilgi ile karşılanan Köse çocukları kucaklayıp sohbet etti. Vatandaşların sorun ve şikâyetlerini de dinleyen Köse vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikten memnun olduğunu belirten Köse, “Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Aile Merkezlerimizin atölyelerinden ürettiğimiz el emeği göz nuru eserleri ve Kadın Kooperatifi ürünlerimizi Ankaralı hemşerilerimizin beğenisine sunduk. Ürünlerimizle beraber Mamak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bir katkı sunabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL TESİSLERDEN MEMNUNUZ”

Üç senedir Mamak Belediyesi’ne bağlı Aile Yaşam Merkezi’nde kursa gittiğini belirten Yıldız Sarıca, Mamak Belediyesi’nin yaptığı sosyal tesislerden memnun olduğunu dile getirdi. Kurslar sayesinde stres attıklarını belirten Sarıca, “Bez bebek yapmak kafa dağıtmamıza yardımcı oluyor. Belediyemizin organize ettiği bu kurslar sayesinde arkadaşlarımızla hem el sanatı öğreniyoruz hem sosyalleşme fırsatı buluyoruz. Ayrıca yaptığımız bu bez bebekleri satarak evimize ekonomik katkı da sağlamış oluyoruz. Ben aile yaşam merkezlerimiz sayesinde bu sanatı bir seneden kısa bir süre içinde öğrendim. Bazı arkadaşlarımız sadece öğrenmekle kalmayıp bu işin öğretmenlik kısmına da geçiyor ve eğitim de vermeye başlıyorlar. Bu kurslar sayesinde ilçedeki vatandaşlar olarak hem el işi öğreniyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Biz belediyemizin kurduğu bu sosyal tesislerden çok memnunuz” şeklinde konuştu.

ARICILIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Etkinlikte kurdukları stantta arı ile ilgili yapılan eğitimlerin ve eğitimler sonucu alından ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirten Arıcılık Teknikeri İskender Yılmaz, aynı zamanda yöresel kovanların da sergilendiğini belirtti. Mamak Belediyesi olarak kadınlara arıcılık eğitimi verdiklerini belirten Yılmaz, “Biz bu yıl Mamak Belediyesi işbirliği ile 75 kadınımıza eğitim verdik ve eğitim sonunda Mamak Belediyesi tarafından kovan dağıtımı yaptık. Bu eğitimi daha çok kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza veriyoruz. Öncelikle arıcılık yapacağına inanan kadınlarımız bize başvuruyor. Sonrasında biz başvurular arasından eğitime hak kazanan kadınlarımızı seçiyoruz. Daha sonra arıcılık eğitimi veriyoruz ve eğitimde başarılı olanlara Mamak Belediye Başkanı’mız Murat Köse kovan hediye ediyor. Bu kovanları da içinde arısı ile beraber hediye ediyoruz. Eğitimde başarılı olanlar aynı zamanda arıcılık sertifikası da alıyor. Kovanlar hediye edildikten sonra arıcılık yapan kadınlarımız kovandan çıkan tüm balın da sahibi oluyor. Bu yıl 75 kadına eğitim verdik önümüzdeki yıl bu sayıyı 150’ye çıkaracağız. Bütün eğitimlerimiz ücretsizdir” ifadelerini kullandı.

AMAÇ EKOLOJİK SİSTEMİ DEVAM ETTİRMEK

Yaptıkları arıcılık eğitiminin bir diğer amacının da ekolojik sistemin devamını sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, “Küresel ısınma ve çevre faktörlerinden dolayı ekoloji tehdit altında. Yaptığımız arıcılık organizasyonu sayesinde Mamak’taki polinasyonu sağlıyoruz. Siz bahçenize arı koyuyorsunuz yan bahçedeki komşunuzun elmalarında verim artıyor. Çünkü arılar tozlaşma yapıyor. Biz bu eğitimlerimiz sayesinde çeşitli bölgelere arı da göndermiş oluyoruz. Bu etkinlik sayesinde hem ilçe kadınlarımıza hem eğitimsel hem ekonomik katkıda bulunmuş oluyoruz hem de ekolojiye olumlu katkı sağlamış oluyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

19 KÜTÜPHANE

Etkinlikte Mamak Belediyesi’nin kurduğu kütüphanelerin tanıtım ve bilgilendirmesi yapıldı. Gazetemize konuşan Mamak Belediyesi Kütüphane Görevlisi Samet Akdoğan, “Biz burada Mamak Belediyesi’nin kurduğu kütüphanelerimizin tanıtım ve bilgilendirmesini yapıyoruz. Mamak’ta bizim toplamda 19 tane kütüphanemiz mevcut. Bunların 17 tanesi yetişkin kütüphanesi ve 2 tanesi bebek kütüphanesidir. Mamak’ta hemen hemen her ilçemizde bizim kütüphanemiz mevcut. Bu kütüphanelerimiz yediden yetmişe herkes tarafından kullanıma açık. Vatandaşlarımız kütüphanelerimizde kitap alışverişi yapabiliyorlar. Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ortak bir çalışmamız var. Vatandaşlarımız tek seferde 3 kitap alma hakkına sahip. Her vatandaşa 15 gün süre tanıyoruz fakat aldığı kitapları 15 gün içinde bitiremezse ilave 15 gün daha ekleyerek bu süreyi uzatıyoruz. Toplamda bir kitap bir kişide otuz gün kalabiliyor” açıklamasını yaptı.

KÜTÜPHANELERDE ÜCRETSİZ İKRAMLAR

Kütüphanelerin çalışma sistemi hakkında konuşan Akdoğan, “Kütüphanelerimiz randevu sistemi ile çalışıyor. Her gün saat 21.00’den sonra öğrenciler diğer gün için randevu alıp gelebiliyor. Gelen vatandaşlarımız ister ders çalışabiliyor isterse kitap okuyabiliyorlar. Kütüphanelerimizde ücretsiz çay, simit, poğaça ve çorba ikramlarımız oluyor. Kütüphanelerimiz Mamak Belediyesi tarafından vatandaşlar için tamamen ücretsiz oluşturulmuş bir proje. Bebek kütüphanelerimizde robotik kodlama hocamız 4-6 yaş grubuna eğitim veriyor. Bunun yanı sıra bebek kütüphanelerimizde masal anlatımı da oluyor. Merkezimizdeki Şehitlik Kütüphanesi 24 saat hizmet vermektedir. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu tanıtım etkinliklerinden biz çok memnunuz” diye konuştu.

SEPET ÖRÜCÜLÜĞÜ

Etkinlik alanında unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü sanatını canlandıran Binnaz Çınar, “Eskiden taşıma aracı olarak kullanılan sepetlerimizi günümüzde dekoratif amaçlı kullanıyoruz. Ben sepet örücülüğünün öğretmenliğini yapıyorum. Mamak Halk Eğitim Merkezleri’nde bu el sanatının eğitimlerini veriyorum. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan bu tanıtım etkinliği sayesinde biz diğer eğitimcilerle birbirimizi tanıyoruz. Bu etkinlik sayesinden insanların bu sanatı öğrenmesini sağlıyoruz. Ben 6 yıldır sepet örme sanatı ile uğraşıyorum. Unutulmaya yüz tutan sanatlara merakım vardı her zaman. Ben de bu sanatı halk eğitim merkezlerinde bir usta eğitmenimizden öğrendim ve ben de eğitmen oldum. Ben sepet örme sanatı ile duvar saatleri de örüyorum dekoratif yemek altı servisleri de örüyorum. Bu ürünlerin malzemesi bambudur. Bambu çok sert bir malzeme olduğu için önce ıslatılıp yumuşatılıyor sonrasında örme işlemine geçiliyor. İstenirse örüldükten sonra boyanabiliyor fakat ben doğal halini tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

ESKİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN OLDU

Etkinlik alanında alüminyum kabartma sanatını tanıtan Semiha Koç sanatının işleyişine değinerek, “Alüminyum kabartma sanatında önce çizim yapılır. Sonrasında tıklama ve ipleme gibi bazı teknikler uygulanır. Tekniklerden sonra kabartma işlemi yapılır. Kabartma işlemleri kalemlerle yapılır. Kabartma bittikten sonra kabartmanın arkası silikonlanır. Silikon kuruduktan sonra gümüş rengi vermek için matbaa mürekkebi ile boyaması yapılır. Boyadan sonra vernik atılıp kesilir. Son olarak da kullanmak istediğiniz objenin üstüne yapıştırılır. Ben 8 yıldır bu sanatı icra ediyorum. Ben de halk eğitim merkezlerinde öğrendim bu sanatı. Eskiden öğrenciydim artık öğretmen oldum. Şu anda da aktif olarak Mamak Halk Eğitim Merkezleri’nde eğitim veriyorum” ifadelerini kullandı.

19 AİLE YAŞAM MERKEZİ 19 BAŞLIK

Mamak Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri hakkında gazetemize konuşan Nuray Kurt, Mamak Belediyesi olarak 19 Aile Yaşam Merkezi ile çalıştıklarını belirtti. Kurt, “Bu 19 Aile Merkezi’nde eğitimler veren her branştan hocalarımız bütün bölgelerin yöresel kadın başlıklarını tasarladı. Bu başlıkların tasarımlarında iğne oyasından rölyefe kadar el sanatları kullanıldı. Ben Aile Merkezleri Birimi’nde Yöneticiyim. Aile Merkezleri’mizden hem hocalarımız hem de kursiyerlerimiz burada stantlarını açtılar ve ürünlerini tanıtıyorlar. Mamak’ta ev hanımlarımız bu kurslara gelip meslek sahibi olabiliyorlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA