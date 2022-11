İlçi: “Hizmet sektörü ciddi anlamda her geçen gün zorlaşıyor”

Yılların tecrübesi ile Yenimahalle’de kafe işletmeciliği yapan Taner İlçi hizmet sektörünün artan maliyetlerden dolayı çok zorda olduğunu söyledi. İlçi,“Halden 6 ay önce aldığımız bir haftalık malı 2 bin liraya alıyorduk. Şuan 6 bin liraya alıyoruz" dedi.

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik daralma birçok sektörü etkilediği gibi hizmet sektörünü de etkiledi. 25 yıllık tecrübesi ile Yenimahalle’de Powertec Cafe’yi işleten işletmeci Taner İlçi sektörün sorunlarını gazetemize anlattı. 6 ay önce sebze halinden yaptığı haftalık alış verişin 2 bin lira tutarken şuan 6 bin liradan aldığını söyleyen İlçi, “Fiyatlar neredeyse günlük değişiyor. Sektörümüz çok zor durumda büyük firmalar bile mutfaklarını kapatmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalan sektörümüzde tecrübeli kalifiye elemanlarımız iş değiştirdi. Şuan sektörde çok büyük kalifiye eleman açığı var. Sektörümüz zor durumda” dedi.



MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI BİZ MAHCUP OLUYORUZ

Maliyetlerde olan fiyat artışlarını menüye yansıtan işletmeci Taner İlçi, müşterilerine karşı mahcup olduklarını söyleyerek şöyle devam etti; “Günümüzün ekonomik koşulları ve artan maliyetler kafe sektörünü çok zorlamakta. 25 yıllık iş tecrübemizle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şuan sektörü içinde bulunduğu durum çok zor 25 yıldır hizmet sektöründeyim ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Menüdeki fiyat listesini kısa aralıklarla değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bir hafta önce aynı ürünü daha ucuza alırken şuan daha pahalıya alıyoruz. Sektörde iş yapan her işletmeci şuan kar yapmadan ayakta kalmaya çalışıyor. Bizde menüdeki fiyatlarla oynamak zorunda kalıyoruz bu bizi çok zorluyor. Müşterilerimize karşı biz mahcup oluyoruz.”



MALİYETLER ÇOK FAZLA ARTTI

İşletmeci İlçi, artan maliyetlere çözüm bulunmasını isteyerek, “Geçtiğimiz yıllar içinde maliyetlerimiz çok fazla arttı. Kiralarımızdan fazla fatura ödemeye başladık. Dükkân kiralarına yüksek oranlarda zam yapıldı. Ticari bir işletme olduğumuz için müşteri kaybı yaşamamak adına çoğu esnaf kira zamlarını kabullendi. Yılbaşında ön görülen asgari ücret zammı da mali açıdan işletmecileri zorlayacak. Ondan sonra menüye zam yapmak zorunda kalıyoruz. Değişen ekonomik şartlar müşterilerinde az dışarıya çıkmasına neden oldu. Benim her gün kahvaltıya gelen müşterilerim haftada bir gelmeye başladı. Özellikle kafe sektöründe her şey maliyet. Peçetenin, ıslak mendilin, şekerin özellikle ıslak mendilin maliyeti 0,25 TL. Küçük gibi duruyor ama büyük maliyetler. Hizmet sektörü ciddi anlamda her geçen gün zorlaşıyor. Bu durum işletmecileri çok zor durumda bırakıyor. Sektörde artık satıyım kar yapıyım durumu kalmadı. Alırken kar kazanmaya çalışıyoruz. Tek tek dolaşıp ürünleri kendimiz alıyoruz. Halden 6 ay önce aldığımız bir haftalık malı 2 bin liraya alıyorduk. Şuan aynı ürünleri 6 bin liraya alıyoruz. Şuan serbest piyasa olduğundan mıdır bilmiyorum. 6 ay içinde üç katı fiyat artışı oldu. Günlük fiyat değişiyor” şeklinde konuştu.

SEKTÖRDE ELEMAN AÇIĞI VAR

Dünyaca yaşanan korona pandemisi iş dünyasını da etkilemişti. Uzun süre kapalı kalan hizmet sektöründe kalifiye elemanlar meslek değiştirmek zorunda kalmıştı. Yaşanan bu değişiklik sonrası sektörde kalifiye eleman açığı olduğunu vurgulayan İlçi, “Pandemi sonrası yetişmiş kalifiye eleman bulamıyoruz. Genç tecrübesiz elemanlarla iş yürütmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde uzun bir süre kapalı kalan sektörümüz kalifiye elemanların iş değiştirmesine neden oldu. İş değiştiren elemanlar sektöre geri dönmedi. Artık sektörümüz geleceği olamayan bir sektör gibi görünmeye başladı. Özellikle personel yaş grubu küçük olduğu için iki kişiyle çevireceğim servisi beş kişi ile çevirmek zorunda kalıyorum. Artan maliyetler ve eleman yokluğundan birçok hatırı sayılır kafe mutfağını kapattı. Biz esnaf olarak kalite ve hizmetlerimizden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin kalitesinden feragat edemiyoruz” ifadelerini kullandı.



İŞLETMELERİ KURTARACAK FİYATLAR OLMALI

Yenimahalle’de Powertec Cafe’yi işleten işletmeci Taner İlçi son olarak, israfın önüne geçmek adına gündeme gelen seçmeli kahvaltı hakkındaki düşüncelerini de şöyle dile getirdi, “Kahvaltımız çok kaliteli ve kaliteden kısamıyoruz. Bu konuda ödün vermiyoruz. Şu an müşteri kanadına yönelik gündemimizde olan seçmeli kahvaltı ve israfın önüne geçme. Yıllardır bir israf var ama dört kişi iki kişilik kahvaltı menüsü ile yapıyor. Bizim kahvaltıda herhangi bir kazancımız veya kararımız yok. Bizim tek kararımız kişi başı vermek. Kahvaltı fiyatımız kişi başı 125 TL oldu. İnsanlar bunu kabul etmek istemiyor. Dört kişi geliyor ama iki kişilik yeter diyor. Biz bu durumu kabul etmediğimiz de doğal olarak onlarda gelmiyor. Seçmeli kahvaltıya geçilirse işletmeye kanadındaki kardan ziyade israfın önüne geçilmiş olur. Seçmeli de yine işletmemizi kurtaracak bir fiyat yazılırsa tabii ki israfın önüne geçebiliriz ama böyle olması zor görünüyor.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-