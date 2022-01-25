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İran’ın doğalgazı kısmasıyla sanayiciler üretime ara vermek zorunda kaldı; "Muhtaçlık çok kötü, milli enerji şart"

İran’ın doğalgazı kısmasıyla sanayide üretime ara vermek zorunda kalışımız milli enerjinin önemini bir kez daha gösterdi. Sanayiciler “Muhtaçlık çok kötü, milli enerji şart” dedi. 
İran’ın doğalgazı kısmasıyla sanayiciler üretime ara vermek zorunda kaldı; "Muhtaçlık çok kötü, milli enerji şart"

Yenimahalle İvedik’te faaliyet gösteren Yiğit Çelik’in Genel Müdürü Görkem Yiğit, organize sanayi bölgelerinde 3 günlük elektrik kesintisinin kendilerini zora sokacağını kaydetti. Enerjiye bağlı çalışma yaptıklarını kaydeden Görkem Yiğit, “Enerji sanayicinin can damarlarından biri. Elektrik olmadığında çalışmamız mümkün değil. Jeneratör işimizi çözmez. Enerjide yaşanan aksamada tedarik, üretim sıkıntıya girer. En büyük temennimiz bu enerji kesintilerinin ileride de yaşanmaması” dedi. 

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MİLLİ ENERJİ YATIRIMLARINA DESTEK
Ülkemizin enerji konusundaki enerji yatırımlarını desteklediklerini belirten Görkem Yiğit, “Görmüş olduğunuz kadarıyla enerjiye çok büyük yatırımlar yapılıyor. Mümkün olduğundan daha fazla yatırım yapılması gerekiyor ki bu konuda önümüzdeki senelerde daha büyük sıkıntı yaşamayalım. Dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Kendi enerjimizi kendimizin karşılaması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum, inşallah kısa sürede sonuç alınır. Enerji yatırımlarını destekliyoruz” diye konuştu. 

PİYASADA VADE SIKINTISI VAR
Piyasayla ilgili bilgi veren Çelik, “İşlerimiz güzel; ama piyasada vadelerle ilgili sıkıntı var, bankaların faiz artırımı ve faiz indirimden kaynaklı. Ticari kredilerde faizler yükseldi. İster istemez bu iç piyasada bankaların kredi kullandırmasıyla alakalı sıkıntı oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 

“SIKINTI VAR AMA UMUTLUYUZ”
Üretim sektörünün paraya ve likide ulaşmakta zorlandığını kaydeden Çelik şöyle devam etti: “Paraya ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz, aynı zamanda malzeme tedarikinde büyük sıkıntılar başladı. Üretici ihracata çalışmaya başladı, ama bu kez iç piyasayı ihmal ediyor. İthalat yapılan malzeme gruplarından pandeminin getirmiş olduğu bazı eksikliklerden kaynaklı ihracat ürünlerinde de sıkıntı yaşanıyor. Talep çok fazla. Bankaların şu an vermiş olduğu terminler 7, 8, 9 ay şeklinde gidiyor. Önümüzdeki süreçte bu tedarik sıkıntısının daha da artacağını öngörüyoruz. Tedarik ne kadar zorlaşırsa fiyatlar o kadar artış gösterir. Ama bu durumun aşılacağını umuyoruz.”

“YETİŞMİŞ ELEMAN BULMAK ZORLAŞTI”
Görkem Yiğit, sanayideki eleman sorununa da dikkat çekerek, “Personel bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, bundan sonra da yaşanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Bunun önüne geçilmesi için bir an önce önlem alınması şart. Mesleki teknik okulların değerlendirilmesi gerekiyor. Alttan yetişen elemana ihtiyaç var” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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