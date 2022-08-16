Kale'nin antika kilimcisi: İşin özü tecrübe

Ankara Kalesi’nde 30 yıldır tarihi el dokuması halı kilim satışı yapan Süleyman Dinler, mesleğin çok emek ve çok tecrübe isteyen bir iş olduğunu söyledi: “Bu mesleği yapmak istiyorsanız ilk on yılı çıraklığa vermek gerekir. Bu öğreti uzun yıllar alır."

Tarih boyunca kültürümüzde önemli yeri olan el dokuma halıcılığı ve kilimciliği günümüzde dekor olarak kullanılsa da hala talep görüyor. 30 yıldır Ankara Kalesi’nde turistlere ve büyükelçilere el dokuma, tarihi halı kilim satan esnaf Süleyman Dinler ile sektörü konuştuk.

Esnaf Dinler, “Bizim işimizin özü tecrübedir. Müşteri memnuniyeti asıl kazancımız. Her müşteri yeni müşteri getirir o yüzden işini dürüst ve güvenilir yaparsan kazanırsın. Döviz kuru, bölgedeki siyasi ve sosyolojik durum bizim işimizi birebir etkiliyor. Ama döviz kuru ile yabancı müşterilerle iş yaptığımızdan yine de işlerimiz iyi diyebilirim. Vatandaşlar üründen anlamıyorsa güvenilir esnaftan alışveriş yapsın. Bu işte güven ve tecrübe hem esnafa hem alıcıya kazandırır” şeklinde konuştu.

“ANTİKA KİLİMDEN HERKES ANLAMAZ”

Ankara Kalesi’nde 30 yıldır tarihi el dokuması halı kilim satan halıcı Süleyman Dinler mesleğinin inceliğini anlattı. Dinler, “Lise yıllarımda okulların tatil olduğu zamanlar amcamın yanında çalışırken öğrendim. Antika kilimlerden herkes ya da her esnafta anlamaz. Her esnafın çalıştığı el dokumacısı farklıdır. Biz genelde İran, Afgan, Türkmen gibi doğuya özgü yöresel kilim ve halılar üzerine çalışıyoruz. Bazı esnaf arkadaşlar sadece Anadolu ve Türk halıları üzerine çalışıyor. Burada önemli olan kimle çalışıyorsun önemli olan ve halının kalitesini belirleyen odur. Halının değeri dokumacısına göre belirlenir” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ”

Dinler, “Bu öğreti yıllar alan zaman harcama ve tecrübeyle olur. Bu işte uzman olmak için çok dolaşıp çok gezmek gerekir. Müşteriler el dokuması halı almak istiyorsa ya çok güvendiği esnaftan halı alması lazım ya da kendisi çok iyi anlaması gerekir yoksa çok yanılırlar. Çünkü her bölgenin kendine özgü çeşitleri var. Sadece bir bölgenin 10 ayrı çeşidi olabiliyor. Bu halıların ince detayları var bu detayları bilmek halının kalitesini artırıyor. Bu işleri yapmak istiyorsanız ilk on yılı çıraklığa vermek gerekir” şeklinden konuşarak yaptığı işte tecrübenin önemine vurgu yaptı.

EL DOKUMA HALININ ÖZELLİKLERİ

“Halıcılık çok emek isteyen çok tecrübe isteyen bir iştir” diyerek Dinler el dokuma halının özelliklerine şöyle değindi, “El halısında ön plana çıkan özellikler kullanılan malzeme, halının yöresi, rengi, üretirken kaç ilmek atıldığı, desenleri çok önemli bunların hepsinin bir arada olduğu halı kaliteli halı oluyor. Bir halının arkasından ve önünden desenler ve detaylar görünüyorsa o halı sık dokunmuş demektir ve dokuması uzun sürmüş kaliteli bir halı olarak geçer. Kaliteli dokunmuş ama eğri olmuşsa bu durumda el dokuması halı için dezavantajdır.”

“MÜŞTERİ MÜŞTERİYİ GETİRİR”

Dinler, “30 yılı değerlendirdiğimizde satışlarımız için şunu söyleyebilirim. Son on yılı değerlendirdiğimizde çok kötü durumda. Bizim şöyle bir durumumuz var. 30 yılın verdiği bir müşteri potansiyeli edindiğimiz bir çevre onların tavsiyeleri üzerine gelen müşteriler olsun bu durumlar bizim ayakta kalmamızı sağlıyor. Bizim işimizde dürüst ve güvenilir olmanız şart müşteri müşteriyi getirir. Kaliteyi uygun fiyata sunarsanız müşteri memnun olur. Müşteri memnuniyeti bizim işimizin özü diyebilirim” dedi.

“TURİZME ÖNEM VERİLMELİ”

Mesleğinin ve el dokuma halının inceliklerini anlatan esnaf Süleyman Dinler, turizmin önemine vurgu yaparak son olarak şu şekilde konuştu; “Bizim müşterimiz yabancı turistler ve elçiliklere gelen ziyaretçilerdir. Bölgenin huzuru ve siyasi durumu bizim işimizi etkiliyor. Ortadoğu da yaşanan siyasi olaylar, dünyaca yaşanan korona pandemisi, dövizin aşırı yükselmesi gibi etkenler bizim işimizi doğrudan etkiledi. Şuan da bizim sattığımız halılar lüks ürün oldu özellikle yerli alıcı yatırıma yöneldi. Maliyetlerimiz artsa da şuanda genelde yabancı turistlerle çalıştığımız için işlerimiz dönüyor. Dövizle alıp dövizle satış yaptığımız için fazla olumsuzluk yaşamadık ama kardan zarar ettik diyebilirim. Ülke olarak turizme çok önem vermeliyiz bu konuda çok destekleyici ve özendirici adımlar atmalıyız.”

Faruk Gökyurt \ İLK SAYFA-