Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

Can dostların daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve daha hızlı teşhis koyulabilmesi amacıyla Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinden tedavisine kadar birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve daha hızlı teşhis koyulabilmesi amacıyla Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’ne yeni teknolojik cihazlar alındı.

“BAŞKENT’TE HER CAN DEĞERLİDİR”

‘Başkent’te her can değerlidir’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; sahipsiz, kaza ve travmaya maruz kalmış sokak hayvanları için kullanılan tedavi ünitelerini yeniledi.

Son alınan yoğun bakım ünitesi, görüntüleme cihazları, ultrason ve kavitron cihazları ile Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’nin modern cihazlara kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Yetkin Candemir, şu bilgileri verdi:

“Son gelen cihazlar hayati öneme sahip. Verdiğimiz emeğin meyvelerini almaya başladık. Oksijen desteği geldi, küvez desteği geldi. Bu soğuk havalarda hayvanları ısıtabiliyoruz. Artık daha kolay teşhis koyabiliyoruz. Tedavi anlamında fark yaratacak bu cihazlar sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacağız hem de hayvanlara oksijen verebileceğiz. Hayati öneme sahip cihazların hayvanların küvezde kalmasına ve hayat kurtarması adına çok büyük katkısı oldu. Yapamadığımız işlemleri yapmaya başladık.”

HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Sokakta besledikleri sahipsiz hayvanları Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’ne kısırlaştırmak ve tedavi ettirmek için getiren hayvanseverler de yenilenen merkezden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Selin Şener: “Sokakta zor durumda olan hayvanlar var. Bu hayvanları istediğimiz zaman getirilebiliyoruz, burada 7/24 hizmet veriliyor. Yeni alınan cihazlar bizim için avantaj oldu. Son teknolojik cihazlarla hayvanlara daha kapsamlı müdahale ediliyor. Bu cihazlar sayesinde hayvanların tedavilerinde daha iyi sonuç alınıyor.”

-Kevser Özgür: “Ultrason, röntgen ve yoğun bakım ünitesinin getirilmesi büyük bir avantaj oldu. Hayvanlarımızı getirdiğimizde hemen müdahale edilebilmesi için büyük bir şans. Eksikler tamamlandığı için teşekkür ediyoruz.”

-Yetkin Özdemir: “Bu klinik sokak hayvanları için büyük bir nimet. Çalışan veterinerler ve diğer ekipler büyük bir özveri ile çalışıyor. Yeni gelen cihazlar çok yararlı oldu. Sağlık merkezi hayvanların her ihtiyacını gideren, gerekli donanıma ve ilaç varlığına sahip. Hayvanseverler olarak hizmetlerden çok memnunuz.”

-Aynur Gülsoy: “Hayvanların sağlığı ve güvenliği için burası çok önemli bir hizmet veriyor. Ben sokakta onlarca kedi ve köpeğe bakıyorum. Buraya getirip rahatlıkla gözüm arkada kalmadan kısırlaştırma ve tedavilerini yaptırabiliyorum. Yeni alınan cihazlar hayvanların iyileşmesi açısından çok iyi oldu.”