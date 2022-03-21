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Lise öğrencisi Muhammet Ali Gazi'nin, okul nakli prosedüre takıldı

Muğla’dan Ankara’ya ay başında taşınan lise öğrencisi Muhammet Ali Gazi, okul naklini prosedüre takıldığı için yaptıramadı. Gazi, sınav döneminde derslerini kaçırmamak için naklinin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. 
Lise öğrencisi Muhammet Ali Gazi'nin, okul nakli prosedüre takıldı

Muğla’dan Ankara’ya Mart ay başında ailesiyle birlikte taşınan lise 1 öğrencisi Muhammet Ali Gazi, okul naklini prosedüre takıldığı için yaptıramadı.

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Muğla’daki Şehit Altuğ Pek Anadolu İmamhatip Lisesi’nden Çubuk’taki Şehit Ömer Takdemir İmam Hatip Lisesi’ne nakil başvurusunda bulundukları anlatan Gazi, “Ay sonlarında nakillerin gerçekleştiğini şimdi kayıt yapamayacaklarını söylediler. Prosedür böyle imiş. 20 gündür evdeyim. Naklin gerçekleşmesi için de 10 gün var. Şu an tam sınav dönemi, derslerimi kaçırıyorum. Mağdur oluyorum. Nakil işlemimin bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’den desteklerini istiyorum.” dedi. Altındağ’da oturan lise 1 öğrencisi Gazi’nin isteği okuluna başlayıp bir an önce derslerine katılmak. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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