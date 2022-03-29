  • BIST 2.206,50
  • Altın 904.221
  • Dolar 14.6161
  • Euro 16.2507
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet sorunu çözüldü

Mamak Hürel Mahallesi’nde iki yıldır devam eden internet alt yapı sorunu “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çözüme kavuştu. Türk Telekom ekipleri mahalleye fiber internet döşeyerek, mahalle sakinlerinin mağduriyetini giderdi.
Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet sorunu çözüldü

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberi ile gündeme getirdiği Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet alt yapı sorunu çözüme kavuştu. İki yıldır yaşanan alt yapı sorununa, haberimiz sonrası el atan Türk Telekom yetkilileri, mahallede fiber alt yapı çalışmaları başlattı. Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik, gazetemize ilgisi için teşekkür etti.

whatsapp-image-2022-03-29-at-11.05.51-(1).jpegwhatsapp-image-2022-03-29-at-11.05.51.jpeg

TEŞEKKÜR ETTİ
Türk Telekom’un sorunlu bölgeleri bir bir tespit ederek fiber alt yapı çalışması yaptığını kaydeden Çelik,  “Mahallemiz uzun yıllardır internet konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Muhtarlığımız da dahi internet sorunu yaşanıyordu. Yaptığınız haber sonrası yetkililer harekete geçti ve sorunu el attı. Mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Başta İlksayfa Gazetesi olmak üzere, Türk Telekom ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, mahallede internet alt yapısında sorunlar olduğunu, vatandaşların faturalarını ödediği halde kaliteli hizmet alamadıklarını belirterek sorunlarını gazetemize anlatmıştı. Çelik, konu hakkında geçtiğimiz yıl Türk Telekom’la görüştüklerini, sorunun çözüleceğini belirttikleri halde herhangi bir çalışma yapılmadığını gazetemize iletmiş ve konunun çözüme kavuşması için gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenmişti. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

 

İLGİLİ HABERLER:

Hürel Mahallesi’nde internette yaşanan aksaklıkların çözülmesini istiyor: "Fatura var, hizmet yok"

“Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çalışmalar başladı

“Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çalışmalar başladı

Hürel Mahallesi’nde internette yaşanan aksaklıkların çözülmesini istiyor: "Fatura var, hizmet yok"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Mart 2022 Salı 10:33
  • Ankara hava durumu 29 Mart 202229 Mart 2022 Salı 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Mart 2022 - ASKİ29 Mart 2022 Salı 10:25
  • Su Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Mart 2022 Salı 10:24
  • Süt üreticiler zorda: "Dayanacak gücümüz kalmadı"29 Mart 2022 Salı 05:05
  • Ankara’daki Gül Baba’nın Bilinmeyen Hikayesi 29 Mart 2022 Salı 04:04
  • TYB Genel Başkanı Kâzım Arıcan'a “Altın Başkan” ödülü verildi29 Mart 2022 Salı 03:03
  • Ayrım Gözetilmesi İnsanlığın Yüz Karasıdır29 Mart 2022 Salı 02:02
  • Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, ‘Halk Çalıştayı’ gerçekleştirdi29 Mart 2022 Salı 01:01
  • Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, yaralı bir kediye sahip çıktı28 Mart 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti