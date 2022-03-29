Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet sorunu çözüldü

Mamak Hürel Mahallesi’nde iki yıldır devam eden internet alt yapı sorunu “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberimiz sonrası çözüme kavuştu. Türk Telekom ekipleri mahalleye fiber internet döşeyerek, mahalle sakinlerinin mağduriyetini giderdi.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin “Fatura var hizmet yok” başlıklı haberi ile gündeme getirdiği Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet alt yapı sorunu çözüme kavuştu. İki yıldır yaşanan alt yapı sorununa, haberimiz sonrası el atan Türk Telekom yetkilileri, mahallede fiber alt yapı çalışmaları başlattı. Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik, gazetemize ilgisi için teşekkür etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Türk Telekom’un sorunlu bölgeleri bir bir tespit ederek fiber alt yapı çalışması yaptığını kaydeden Çelik, “Mahallemiz uzun yıllardır internet konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Muhtarlığımız da dahi internet sorunu yaşanıyordu. Yaptığınız haber sonrası yetkililer harekete geçti ve sorunu el attı. Mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Başta İlksayfa Gazetesi olmak üzere, Türk Telekom ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, mahallede internet alt yapısında sorunlar olduğunu, vatandaşların faturalarını ödediği halde kaliteli hizmet alamadıklarını belirterek sorunlarını gazetemize anlatmıştı. Çelik, konu hakkında geçtiğimiz yıl Türk Telekom’la görüştüklerini, sorunun çözüleceğini belirttikleri halde herhangi bir çalışma yapılmadığını gazetemize iletmiş ve konunun çözüme kavuşması için gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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