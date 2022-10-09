  • BIST 3.567,60
  • Altın 1009.831
  • Dolar 18.5061
  • Euro 18.0376
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Mamak'ta Emine Nur Yalçın'ın düğün hayali gerçek oldu

Mamak’ta yaşayan down sendromlu Emine Nur Yalçın’ın gelinlik giyme ve düğün hayali gerçekleştirildi. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen düğün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Mamak'ta Emine Nur Yalçın'ın düğün hayali gerçek oldu

Mamak’ta ikamet eden down sendromlu Emine Nur Yalçın’ın en büyük hayali gerçekleştirildi. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen düğünde 23 yaşındaki Emine’nin gelinlik giyme ve düğün hayali yerine getirildi. 

fekwjbbxkaaex43.jpg

 GELİNLİK GİYDİ DANS ETTİ 

Mamak’ta gelinlik giyip düğün yapmanın hayallerini kuran Emine Nur Yalçın’ın hayali AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleşen Yalçın düğünde neşe saçtı. Yalçın ailesiyle el ele alkışlar eşliğinde salona girdi. İlk dansında Yalçın’a babası Hasan Yalçın eşlik etti. Başka down sendromlu vatandaşların da katıldığı düğünde müzik eşliğinde danslar edildi. Ankara havasının da oynandığı düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

whatsapp-image-2022-10-09-at-10.45.43-(1).jpeg

 PASTA KESİLDİ TAKILAR TAKILDI 

Üç yıldır kurduğu hayali gerçekleştirilen Emine’nin düğününde bir düğünde olması gereken tüm etkinlikler yerine getirildi. Emine’ye özel yapılan pasta kesilip dağıtıldı. Düğüne gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Düğününde takı töreni de yapılan Emine Nur Yalçın’a çeşitli takılar takılıp tebrik edildi. Kızlarının sevinci ile mutlu olan Emine’nin ailesi bu hayali gerçekleştiren AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı’na teşekkür etti.

 DOWN SENDROMU NEDİR? 

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı kişinin normalin aksine bir adet daha fazla kromozoma sahip olması durumudur. Normalde bir bebeğin hücresinde iki adet “21. Kromozom” bulunmalıdır ancak down sendromlu bebeklerde bu kromozom sayısı 3 adettir. Dolayısıyla bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu sayı 21. kromozom nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bu genetik farklılık sadece insanlarda değil dünyada ki diğer canlılarda da görülebilen bir farklılıktır. 

Enes Boyacı / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilçelerin tanıtım etkinlikleri devam ediyor08 Ekim 2022 Cumartesi 04:45
  • Başkent Millet Bahçesi’nde "Tam Bana Göre Festival’i” tüm hızıyla devam ediyor08 Ekim 2022 Cumartesi 04:42
  • Ankara’da kaç Kırşehirli var, kaç Kırıkkaleli yaşıyor?07 Ekim 2022 Cuma 22:49
  • Ankara’da kaç Çorumlu var, kaç Yozgat’lı, kaç Kırşehirli, kaç Çankırılı ikamet ediyor?07 Ekim 2022 Cuma 22:40
  • Ankara’da en çok hangi ilden vatandaş yaşıyor?07 Ekim 2022 Cuma 22:35
  • AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası kutlandı07 Ekim 2022 Cuma 04:35
  • Tokat Valiliği’nin ev sahipliğinde 'İbn Kemal' tanıtım toplantısı yapıldı07 Ekim 2022 Cuma 04:33
  • Çocukların yeni sosyalleşme alanı: Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti07 Ekim 2022 Cuma 04:30
  • Allıoğlu: “Türkiye için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz”07 Ekim 2022 Cuma 04:25
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 6 Ekim 2022 - ASKİ06 Ekim 2022 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti