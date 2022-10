Mamak'ta Emine Nur Yalçın'ın düğün hayali gerçek oldu

Mamak’ta yaşayan down sendromlu Emine Nur Yalçın’ın gelinlik giyme ve düğün hayali gerçekleştirildi. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen düğün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Mamak’ta ikamet eden down sendromlu Emine Nur Yalçın’ın en büyük hayali gerçekleştirildi. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen düğünde 23 yaşındaki Emine’nin gelinlik giyme ve düğün hayali yerine getirildi.

GELİNLİK GİYDİ DANS ETTİ

Mamak’ta gelinlik giyip düğün yapmanın hayallerini kuran Emine Nur Yalçın’ın hayali AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleşen Yalçın düğünde neşe saçtı. Yalçın ailesiyle el ele alkışlar eşliğinde salona girdi. İlk dansında Yalçın’a babası Hasan Yalçın eşlik etti. Başka down sendromlu vatandaşların da katıldığı düğünde müzik eşliğinde danslar edildi. Ankara havasının da oynandığı düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

PASTA KESİLDİ TAKILAR TAKILDI

Üç yıldır kurduğu hayali gerçekleştirilen Emine’nin düğününde bir düğünde olması gereken tüm etkinlikler yerine getirildi. Emine’ye özel yapılan pasta kesilip dağıtıldı. Düğüne gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Düğününde takı töreni de yapılan Emine Nur Yalçın’a çeşitli takılar takılıp tebrik edildi. Kızlarının sevinci ile mutlu olan Emine’nin ailesi bu hayali gerçekleştiren AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı’na teşekkür etti.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı kişinin normalin aksine bir adet daha fazla kromozoma sahip olması durumudur. Normalde bir bebeğin hücresinde iki adet “21. Kromozom” bulunmalıdır ancak down sendromlu bebeklerde bu kromozom sayısı 3 adettir. Dolayısıyla bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu sayı 21. kromozom nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bu genetik farklılık sadece insanlarda değil dünyada ki diğer canlılarda da görülebilen bir farklılıktır.

Enes Boyacı / İLKSAYFA