Özcan: “Süt üreticisine verilecek destek aslında 85 milyon vatandaşımıza verilen destektir”

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye fiyatını üretici için yeterli bulmayan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan süt üreticisine destek istedi. Özcan; “Süt üreticisinin destek isteği maliyet yönlüdür” dedi.

Ulusal Süt Konseyi’nin kamuoyuna duyurduğu, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde yaptığı açıklama süt üreticilerini memnun etmedi. Artan girdi maliyetleri süt üreticilerini de zor şartlarda üretim yapmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde çiğ süt fiyatları hakkında açıklama yapan Ulusal Süt Konseyi’nin duyurduğu fiyat üreticilerin beklentilerinin altında kaldı.

7,5 LİRANIN ÜSTÜNE DESTEK TALEBİ

Gazetemize açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan girdi maliyetlerinin yükünü azaltmak ve üretim devamlılığını sağlamak adına yetkililerden destek talebinde bulundu. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Özcan, “Özellikle vurgulamak istiyorum ki süt üreticisinin fiyat artış isteği talep yönlü değildir. Maliyet yönlüdür. Süt üreticisine verilecek destek aslında 85 milyon vatandaşımıza verilen destektir. Raflarda ürünlerin zamlanmaması için 7 buçuk liranın üstündeki maliyetlerin devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuşarak taleplerinin artan maliyetlerden dolayı olduğunu vurgulayarak gider farklarının tüketiciye yansıtmamaya çalıştıklarını dile getirdi.



“İSTEDİĞİMİZ DESTEK 85 MİLYON İÇİN”

Özcan, “Çiftçimizin ve hayvan üreticisinin bol bol desteğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Tabi ki süt üreticisinin de bu giderlerle alakalı desteklenmesi gerekiyor. Özellikle vurgulamak istiyorum ki süt üreticisinin fiyat artış isteği talep yönlü değildir. Maliyet yönlüdür. Biz yetkililere isteklerimizi maliyet yönlü bildirdik. Yetkililerin vereceği destek bu ülkede enflasyonla mücadele edecekse sadece üreticinin üzerinden edilmemelidir. Süt üreticisine verilecek destek aslında 85 milyon vatandaşımıza verilen destektir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, “Bugün biz destek verin derken aynı ekmekte olduğu gibi bizlere de aynı desteği verilmesini istiyoruz. Raflarda ürünlerin zamlanmaması için 7 buçuk liranın üstündeki maliyetlerin devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Geçmişte fırınların un sıkıntısını çözmek için devlet el atmıştı üreticiden devlet unu satın alıp fırınlara ucuz fiyata satıyordu. Böylece üreticide fırınlarda zarar görmüyordu. Aynı sistemi süt içinde kullanabilirler. Bu sistemde besicide zarar görmez fabrikalarda tüketicide diye düşünüyoruz. Bugünlerde üretici desteklenmesi gerekir ve bu desteğin hissetmesi gerekir. Üreticiler bu kadar olumsuzluğa rağmen üretime devam etmesi gerekiyor. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA