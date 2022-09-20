Öztürk, ANGİKAD girişimcilik yolu projesinin açılış toplantısında konuştu

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinin girişimci kadınlar için ise fırsata dönüştüğü belirtildi. Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hande Öztürk, pek çok kadının pandemi koşullarını fırsata çevirip, kendiişlerini kurduklarını ve kazanç oluşturdu.

Çin'in Vuhan Eyaleti'nde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 pandemi sürecinin girişimci kadınlar için ise fırsata dönüştüğü ifade edildi. Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hande Öztürk, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün mali desteğiyle hayata geçirdikleri “ANGİKAD GİRİŞİMCİLİK YOLU” projesinin açılış konuşmasında pek çok kadının pandemi koşullarını fırsata çevirip, kendi işlerini kurduklarını ve kazanç oluşturduklarını söyledi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER ANGİKAD’TAN

Geleceğin başarılı iş insanları olacak kadınlara her zaman rehber olan ve kurulduğundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası birçok kuruluşla iş birliği içinde projeler geliştiren ANGİKAD, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla girişimci adayı kadınlara eğitim ve mentörlük desteği sağlayacak “ANGİKAD GİRİŞİMCİLİK YOLU” projesini hayata geçirdi.

Projenin açılışı Ankara’da yapıldı. Açılışa katılan isimler şöyle: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Fahrettin Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, ANGİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri.

İŞ HAYATINDA KADIN GİRİŞİMCİ DESTEĞI

Toplantının açılış konuşmasını ve proje sunumu gerçekleştiren ANKİGAD Başkanı Hande Öztürk, “T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve desteklenen Girişimcilik Yolu Projemizi sizlerle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği kadınların iş dünyası başta olmak üzere her platformdaki statülerini sağlamlaştırmak, ülke ekonomilerine katkılarını artırmak ve girişimcilere destek olmak amacıyla 2007 yılında kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Ulusal ve uluslararası platformlarda özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan projelerle kadın eşitliği ve kadın girişimcileri desteklemek, kadının ekonomik ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

MEVCUT YAPILARI GÜÇLENDİRECEK MODEL

Öztürk, “ANGİKAD Girişimcilik Yolu projemizin amacı, girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik eğitim programlarının oluşturulması, yaygınlaştırılması ve içeriğinin zenginleştirilmesi. Girişimcilik fikirlerinin oluşturulması, alışverişlerin olgunlaştırılmasına imkân veren yapıların güçlendirilmesi ve sayılarının artırılması. Kadın girişimcilerin alternatif finansman olanaklarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda işbirliklerinin geliştirilmesi. Ankara girişimcilik ekosistemindeki mevcut yapılarının ve iş birliklerinin daha etkin çalışmasının sağlanmasına yönelik bir model oluşturulmasıdır” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ TEŞVİK EDİLECEK

ANGİKAD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: “ANGİKAD’ın her biri farklı üretim ve hizmet sektörlerinden 120’nin üzerinde girişimci iş kadını üyesi bulunuyor. Girişimcilik Yolu Projesi ile girişimcilere yönelik eğitim programları sağlanması, alternatif finansman olanaklarının yaygınlaştırılması, mentörlük olanaklarının geliştirilmesi, girişimcilik yolundaki adayların ön girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, finansal tablolar, mali işler, bütçe ve raporlama, hibe ve fonlar ile pazarlama kapasitelerinin arttırılması, mentörler ve yatırımcılar ile eşleşmelerinin desteklenmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi amaçlanıyor.”

KADIN GİRİŞİMCİLER DESTEKLENMELİ

TÜİK verilerinde erkek sahibi iş yerlerinde yaşanan düşüş ve kadın sahibi iş yerlerinde yaşanan yoğunluğa değinen Öztürk, “Pandemi koşullarını bir fırsata çevirip kadınların kendi işlerini kurarak kadınların kazanç sağladıkları görülüyor. Pandemi ile oluşan yeni kadın girişimcilerin finansal destekler, mentörlük olanakları, fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla sürdürülebilir olmaları çok önemlidir. Bu destekler kamu ve STK’lar olarak koordineli olarak kadınlara ulaştırılmalıdır. Kadın istihdamının önündeki engeller kalktıkça, kadınlar desteklendikçe kadın girişimci sayısı artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecektir” dedi.

“YARIMDAN BİR OLMAZ”

“Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler kategorisine geçebilmeleri için sürdürülebilir ekonomiyle büyümeye ve istikrar için kadınların girişimcilik ekosistemine girmeleri çok önemlidir” ifadesini kullanan Öztürk, “Bu sebeple ülkemiz açısından projemiz çok önem arz etmektedir. ANGİKAD olarak bir sloganımız var. Yarımdan bir olmaz diyoruz. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadın yarısı erkekse ülkemizin refahı için kadınlarımızı mutlaka iş hayatında yer almaları gerektiğini her platformda savunuyoruz. Ülkemiz ve kadın girişimcilerimiz için verimli ve başarılı bir proje temenni ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen / İLKSAYFA-