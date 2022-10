Sarıgöl: “AK Parti, Milletle beraber Cumhurbaşkanımızın çizgisinde yürüyen bir partidir ”

Mamak AK Parti teşkilatı olarak vatandaş odaklı çalışmalarla her an seçime hazır olduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl; “AK Parti, Millete rağmen değil Milletle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinde yürüyen bir partidir ”dedi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl Gazetemiz Haber Müdürü Adem Orman’ın sorularını yanıtladı. Göreve geldiği günden bu güne vatandaş odaklı çalışmalarla teşkilat disiplini ile her an seçime hazır olduklarını vurgulayan Sarıgöl vatandaş odaklı çalışmalarla “Millete rağmen değil Milletle beraber” çalıştıklarını söyledi. Mamak’ta her mahallede yedi yirmi dört vatandaş için çalıştıklarını söyleyen Sarıgöl, “AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı olarak kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcileri ve ana kadro ile birlikte göreve geldiğimiz günden bugüne her daim hazır sahada vatandaşı ile birlikte çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Millete rağmen değil Milletle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinde yürüyen bir partidir. Bizde Mamak ilçe başkanlığı olarak bu mücadeleyi kendi ilçemizde sürdürüyoruz” dedi.

“AYRIM YAPMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Mahalle mahalle çalıştıklarını ve her vatandaşa ulaştıklarını vurgulayan Sarıgöl, “Bizler özellikle iç disiplinden taviz vermeksizin 64 mahallemizin 64’ünde mahalle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar bizim olmazsa olmazımız. Yürütme yönetim toplantılarımız devam ediyor. Toplantılarla birlikte her yaptığımız toplantılarla pozitif ve negatif olarak yaptıklarımızı sorgulayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz ayırım yapmadan bütün mahallelerimizde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokaktaki bir taşın kaldırılmasından tutun karnı aç bir vatandaşımıza, sağlık sorunu olan vatandaşlarımız olmak üzere her dertlerine çözüm arıyoruz. Sorun yerel yönetimlerle çözülecekse oraya yönlendiriyoruz. Hükümetimizin yapması gerek bir çözümse Bakanlıklarımız üzerinden sorunu çözüyoruz. Biz de AK Parti Mamak teşkilatı olarak hangi birimizin görevi ise o birimi görevlendirerek vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz” dedi.

“BİRLİKTELİK YERELDE DE DEVAM EDİYOR”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak ilçelerimizde de aynı ortaklığı devam ettiriyoruz” sözleri ile yerelde de ittifakın önemini vurgulayan Sarıgöl, “Yerel yönetimler olarak ve teşkilatlar olarak görüşmelerimiz devamlı sürüyor. Yapacağımız çalışmaları MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ile birlikte istişare kültürünü sürdürerek araya nifak tohumları sokmadan fitneden uzakta güzel bir çalışmamız var. Yukarıda süren birliktelik tabanda da bizler tarafından devam ediyor” şeklinde konuştu.

“GURUR DUYUYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mamak ziyaretini anlatan Sarıgöl; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı İlçemizde gurur duyduğumuz bir şekilde ağırladık. Onun ilçe teşkilatına yaptığı ziyaret bizi gururlandırarak bütün çalışmalarımızı da güç kattı. AK Parti’nin gücünün nerden geldiğini burandan anlayabiliyoruz. Bizim liderimizden vekillerimize İlçe teşkilatımızın bir bütün olarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“TEŞKİLATIMIZ SEÇİME HAZIR”

“Şuan Mamak’ta seçmen sayımız 448 bin olarak görülüyor bu sayı seçime doğru güncellenir. 1323 sandığımız var. Sandıkların tamamında görevlilerimizin hepsi hazır durumda. Çalışmalarımızı göreve geldiğim günden bu güne “seçim sandıkta kazanılır” mantığı ile devam ediyoruz” sözleri ile seçime hazır olduklarını vurgulayan Başkan Sarıgöl, “Seçim çalışmalarından ziyade vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. Onun içinde gayretimiz bütün hızıyla devam ediyor. En son almış olduğumuz bilgilerde 45 bin gencimiz Mamak’ta ilk defa oy kullanacağını biliyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün genç kardeşlerimizi de bütün özel günlerinde yanlarında oluyoruz. Bütün gençlerimizi bir araya getiren çalışmalar yapıyoruz. Genç kardeşlerimize AK Parti’nin çalışmalarını anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teknolojiden iletişime, ekonomiye, sanayi ve savunma sanayine yapmış oldukları yatırımları konuşuyor. Gençler için düzenlene TeknoFest gibi festivallerde gençlerin partimize olan ilgisini artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ’da dediği gibi “sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir”. Biz AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı olarak sandığa ve seçime ilk gün ki heyecan ve öz veri ile yılların getirdiği tecrübeyle hazırız” dedi.



“BİZ YEDİ YİRMİ DÖRT ÇALIŞIYORUZ”

Sarıgöl, “Partimizin kapısı insan niteliğini taşıyan bütün vatandaşlarımıza parti ayırt etmeden açık durumda. Vatandaşlarımızın dertleriyle derlenip çözüm arıyoruz. Mamak Anadolu kültürünün bir mozaiği her vilayetten inşaların olduğu samimi çok özel bir ilçe onun için diğer ilçelere göre daha da geliştirerek devam ediyoruz. Bizler yerelden genele bu doğrultuda hareket ederek vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük talep istihdam ama şuan da Mamak İlçe teşkilatımıza bu taleple gelen vatandaşımızın sayısı çok az bu konuda bize gelen eleman arayan ve iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmalarla Mamak’ta istihdama destek vererek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz” ifadelerini kullanarak ayrım yapmadan Mamak için çalıştıklarını vurguladı.

“VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl Gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman’a verdiği söyleşiyi birlik ve beraberlik vurgusu yaparak vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarına vurgu yapıp şu şekilde bitirdi, “Sahada Milletvekillerimizle beraberiz. Yapmış olduğumuz ilçe danışma toplantılarında özellikle rutinin dışına çıkarak İlçemizde AK Parti Mamak olarak gündemi biz belirliyoruz. Milletvekillerimizin ve Bakanlar nezrinde toplantılar düzenleyerek Mamak’ta vatandaşlarımız buluşturuyoruz. Bunlardan bir örnek verirsek Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Kutlu Mahallemizde vatandaşımızın evine misafir olarak çayını içmişti. Bu organizasyon son derece spontane olarak iki saat içinde gerçekleşti ve buda bizim Mamak AK Parti olarak güçlü bir teşkilatlanma kavramı ile oldu. Down Sendromlu bir kızımızın hayali gerçekleştirerek ona temsili bir düğün yaptık. Kardeşimizin yüzündeki mutluluk her şeye değdi. Bütün çalışmalarımız vatandaş odaklı olup onlarla beraber onlar için çalışıyoruz.”

