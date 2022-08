Üreğil'e İlgi büyük

Başkent’in ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, Ankaralıların gözde mekânı haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini dışarıya atan Başkent halkı, soluğu Üreğil Millet Bahçesi’nde aldı.

Mamak’ta bulunan Üreğil Millet Bahçesi, havaların ısınmasıyla birlikte Ankaralıların ilk tercihi oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan millet bahçesi, mangalını semaverini alan Başkent halkının eğlence merkezi haline geldi. Başkent halkı, doğayla iç içe, temiz havada sevdikleriyle vakit geçirdi. Millet bahçesinde piknik yapmak istemeyenlerin tercihi ise park içerisinde bulunan Mabel Restorandan yana oldu. Her bütçeye hitap eden sosyal tesis, Mamak’ın gözde mekânları arasında yerini aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Yoğun ilgi gören Üreğil Millet Bahçesi, doğayla iç içe olmasıyla dikkat çekiyor. Başkent halkı hem eğlenerek hem de doğanın sesleriyle sevdikleriyle kaliteli vakit geçiriyor. Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla beraber eve tıkılıp kalmak istemeyen Başkent halkı gerek Üreğil Millet Bahçesi içerisinde piknik yapıyor, gerekse de bahçe içerisinde bulunan Mabel Restoran’ın her keseye hitap eden bütçesini değerlendiriyor.



BİRÇOK KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Gerek Mamak halkının, gerekse de ilçe dışından birçok kişiye ev sahipliği yapan Üreğil Millet Bahçesi 250 bin metrekarelik bir alanda Başkent halkını ağırlamaya devam ediyor. Geniş bir alana sahip olmasının yanı sıra parkta her geçen dakika yer bulma oranını azaltıyor. Yoğun ilgi gösterilen parkta belli bir saatten sonra yer bulmak imkânsızlaşıyor.

DOĞAYA OLAN ÖZLEM AZALIYOR

Her yaş grubunun göz bebeği haline gelen millet bahçesi içerisinde göletleri, çocuklar için oyun alanları, bisiklet yollarıyla misafirlerin dikkatini çekiyor. Buraya gelerek bu eşsiz güzellikleri değerlendiren Başkent halkı, doğaya olan özlemini giderirken, şehrin gürültülü yapısından bir nebze uzaklaşıyor.

“İKİNCİ EVİMİZ HALİNE GELDİ”

Üreğil Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkesin odak noktasını oluşturuyor. Başkentlilerin bu bahçede doğaya olan özlemi bitiyor. Parka gelerek sevdikleriyle vakit geçiren bölge halkı gazetemize duygularını şu şekilde dile getirdi; “Burası Ankara’mızın gerçekten güzel olan parklarından bir tanesi. Bazı günler buraya sevdiklerimizle piknik yapmaya geliyoruz. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla bisiklet sürüyor, oyun alanlarında oynuyor. Streslerini atıyor. Bazı günler ise bu gölün güzelliğini hissetmek için sadece anı yaşamak için Mabet Restoranı tercih ediyoruz. Fiyatları da oldukça uygun diğer mekânlar gibi aşırı pahalı değil. Hemen hemen her keseye hitap ediyor. Burası bizim ikinci evimiz haline geldi.”

“ANKARA’YA YENİ BİR RENK KATTI”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Üreğil Millet Bahçesi’nin Ankara’ya farklı bir boyut kazandırdığını dile getirdi. Köse, “Ankara’ya yeni bir renk kattı. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Ankara’nın doğaya açılan kapısı olan millet bahçemiz şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz” diyerek görüşlerini bildirdi.



