Mandıracı Esnafı Nusrettin Demirel, temel tüketim besinlerine gelen zammı gazetemize değerlendirdi. Demirel, “Köylü emeğinin karşılığını alamadığından üretmiyor, fiyatlar yükseliyor. Üretimin devamlılığı için devlet desteği şart” dedi.

Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşerken temel tüketim besinlerinin fiyatları da aynı oranda artıyor. Süt üretiminde üretici olan köylüye düşük fiyat verilmesi hayvanları kesime zorluyor. Bunun sonucunda süt üretimi azalırken raf fiyatları yükseliyor. Dar gelirli vatandaşlar kırmızı ete ulaşmakta zorlanırken süt üretimin azalması temel gıda maddelerini de etkiliyor. Peynir fiyatlarının kırmızı et fiyatlarını geçmesi üzerine incelediğimiz sanal alışveriş sitesindeki fiyatlara göre 500 gr kaşar peyniri fiyatı 115-165 TL arasındayken; dana kıyma, dana kuşbaşı fiyatları 110-150 lira arasında satılıyor.

ÜRETİM BİTİYOR, FİYATLAR ARTIYOR

Ulus Çerkez Sokak’ta 30 yıldır doğal süt ve süt ürünleri satarak mandıracı dükkânı işleten Nusrettin Demirel, konuyla ilgili gazetemize konuştu. Demirel, “Vatandaş pahalı diye evine kırmızı et götüremezdi. Şimdi peynir fiyatları almış başını gidiyor. Şu an öyle bir hale geldik ki insanlar evlerine peynir alıp götüremiyor. Temel gıda ürünü bunlar. Bunlar yenmeyecekse ne yenecek? Her şey zaten pahalı. Vatandaş ne yapsın? Üretim yok. Üretim olmadığı için, köylü üretim yapmadığı için fiyatlar artıyor. Çünkü üreticiye destek yok. Devletin bir an önce üretime katkı sağlaması lazım” dedi.

KÖYLÜ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR

“Üretim olmadığı için tüketim artıyor ve ürün değerleniyor” diyen Demirel, “Sebze, meyve, bakliyatlar köylünün elinden çıktıktan sonra değer alıyor. Köylünün elindeyken ürün bu kadar değerli olsa, köylü bu üretimin tadını alsa zaten devam edecek. Hem de tüm aile üretim yapmak isteyecek. Köylüden ucuz alınıyor zenginin eline geçiyor. Buğday fabrikanın, sebze manavcının eline geçiyor. Bu defa ne oluyor? Köylü kazanmıyor. Bu durumda da köylü üretim yapmak istemiyor çünkü kazancı emeğini karşılamıyor. Üretimin canlanması için devletin köylüyü teşvik etmesi, üretime el atması lazım. Köylü emeğinin karşılığını alınca, para kazanmanın, üretimin tadını alınca devam ettirmek isteyecektir. Köylümüz hızlı bir şekilde üretim yapabilme potansiyeline sahip olduğu için ülke ekonomisi de canlanacaktır” ifadelerini kullandı.

EKONOMİNİN DÜZELMESİ ÜRETİME BAĞLI

Köylünün elinden çıktıktan sonra ürünün değerlenip fiyat biçildiğini dile getiren Demirel, üretim olmazsa ekonominin hiçbir şekilde düzelmeyeceğini kaydetti. Demirel, “Şu an üretim yok. Bizler mal alamıyoruz. Bir tulum peynirinde ben 10 lira kâr elde ediyorum. Bir peyniri 90’a alıyorsam 100’e, 100’e alıyorsam 110’a satıyorum. Para birikmediği için yeni ürün alamıyorum. Çark inanın dönmüyor. Burada üründen para birikmesini beklerken yeni ürün alıp koyamıyoruz. Kaşar peyniri et fiyatını geçti diyoruz. Bundan 3 ay evvel geldiğinizde raflarım dolu doluydu. Kaşar peynirinden diğer peynirlere her çeşit ürün vardı. Ben şu an tezgâhıma kaşar peyniri alamıyorum. Para birikse alacağım ama maalesef yok. Elimizdeki ürünler bitiyor sonra yeni mal geliyor. Denetim de yok. O zamanda üretimin yok olacağını söylüyorduk şimdi de aynı. Üretim günden güne bitiyor” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMESİN, ZAMLAR DENETLENSİN

Demirel, “Geçen 3 ay içerisinde peynirimizi 90’a veriyorduk şu an bizde 120’ye satılıyor. Başka yerde bu rakam 140’a kadar çıkıyor. Yüzde 30’un üzerinde aynı mala zam geldi diyebilirim. Şu an gündemde asgari ücret zammı var değil mi? Bence devletimiz asgari ücrete zam vermesin. Bunun önünü tutsun. Zamları durdursun, var olan asgari ücret buna yetecektir. Serbest ekonomi var diyoruz. Bunu bir esnafımız 10-15-20 yapmış başka esnaf 20-25-30 yapmış. Bunları denetlensin. Evet, serbest piyasa ama burada da esnaf aldığı ürüne yüzde 20 oranında kâr koyabilir. Baktığımız zaman yüzde 20’nin üzerinde fiyatlar olduğu da aşikârdır. Bunun üzerine kim çıkıyorsa o denetlenmeli” diye konuştu.

ZAMLAR NORMALLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Demirel, marketlerde, manavlarda ve diğer dükkânlarda yapılan zamlarla vatandaşları alıştırmaya çalıştıklarını, bu zamları normalleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, “Fırsatçılıkla, bahaneyle bu memleket düzelmez. Zincir marketler dediğimiz yerlerde atıyorum A market kaşar peynirini 200 liradan satarken aynı kaşar peynirini B markette 250 liraya görüyoruz. İşte bu fırsatçılıktır. Müşteri de bu durumda neresi ucuzsa orayı tercih edecek tabi ama bunların oyun olduğunu düşünüyorum. Bu durum sadece denetlemeyle düzelir. Örnek vereyim mazota zam geliyor ürün fiyatları yükseliyor. Mazot fiyatı düşüyor ama ürün fiyatları düşmüyor. Yükselmeye devam ediyor. O zaman borsa gibi olmalı arttıkça yükselmeli, düştüğünde fiyatlarda düşmeli” dedi.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 60’I BAKIP DÖNÜYOR

“Ekonomimiz iyi gitmiyor” diyerek dükkânına gelen müşterileri de dile getiren Demirel, “Önceden benim dükkânıma gelen müşterilerin yüzde 15-20’si fiyatları pahalı bulup giderken şimdi yüzde 60’ı bakıp gidiyor. Alamıyor. İşlerimizde düştü. Şimdi en kötü peynir bile değer görüyor. Çünkü onlar iyi peynirden daha ucuz oluyor. Artık o kötü dediğimiz peynirleri bile bulamazsınız. Yoktur, satılıyor. Ama bakıldığı zaman bizleri kurtarıyor mu, hayır. İki haftadır çok daha fazla bu düşüşü hissettik. Üç ay önce daha iyiymişiz. Çözüm denetleme. Çözüm üretmek, üretimi denetlemek. Esnafı denetlemek. Ortak yol bulmak. Bu memleketi seven varsa üretime destek verip onu çoğaltması lazım. O zaman ekonomimiz canlanacak, esnafın hali düzelecek” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen / İLKSAYFA