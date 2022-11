Yıldız: “Kuşlarını çocuğu gibi seven, onlara bağlanan insanlar var”

Ulus Kuşçular Çarşısında yıllardır esnaflık yapan Tuncay Yıldız, kuşçuluğun külfetli bir hobiye dönüştüğünü söyledi. Yıldız, “Yem fiyatları arttı. Maliyetlerden dolayı kuşçuluğu bırakanlar boşluğa düşüyor” dedi.

Anadolu’da insanların hobi olarak beslediği taklacı kuşları, Ulus Kuşçular Çarşısında 27 yıllık esnaf olan Tuncay Yıldız ile konuştuk. Gazetemize konuşan Yıldız, artan yem fiyatlarından dolayı kuşçuluğun artık külfetli bir hobi olduğunu belirtti. Aynı zamanda kuşlara bakım şartlarını da değerlendiren Yıldız, “Yem fiyatları arttı. Kuş beslemeyi ya da kuşçuluğu bırakanlarda boşluğa düşüyor. Bu bir hobi. Kuşları çocuğu gibi seven, onlara bağlanan insanlar var. Bu kuşlar tamamen hobi amaçlı beslendiği için kendi içinde bir piyasası var. Sen bakarsın bir lira vermezsin seven kişi bakar bin lira verir” dedi.

YEM FİYATLARI ARTTI

Taklacı kuşların yetiştirip, satan bunun ticaretini yapan kişilerde olduğunu belirten Çarşı Esnafı Tuncay Yıldız, “Soyu sopu belli olan nadir kuşlar tabi ki daha fazla para ediyor. Güzel bir ortam kurup bu kuşlara zaman ayırır, ilgilenirseniz ek gelir sağlarsınız. Ankara’nın birçok ilçesinde kuşların mezatları var. Orda satış yapıldığında piyasa canlanır. Bu günün ekonomik şartlarıyla külfetli bir hobi olmaya başladı. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın 50 kuşu olduğunu varsayarsak bu baya bir külfet oluşturuyor. Çünkü yem fiyatları arttı. 50 tane kuşun aylık yem maliyeti nerden bakarsanız bin lirayı buluyor. Kuşları çocuğu gibi seven onlara bağlanan insanlar var. Bu durum göz önüne alındığında artan maliyetlerden dolayı kuş beslemeyi ya da kuşçuluğu bırakanlarda boşluğa düşüyor.” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİĞİNE VE YEMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Yıldız, bir hayvanın ne kadar iyi beslenirse o kadar sağlıklı olacağına dikkat çekerek, kuşların nasıl beslendiğini açıkladı. Yıldız, “Kuş, sahibi ne verirse onu yemek zorunda kalsa da normalde taklacı kuşlar buğday, fiğ, kızıl darı gibi yemler yer. Yemleri tahıllardan oluşur. Kuşçu dükkanlarında satılan kuşyemlerinin içerisinde ilaç bulunmuyor. Kuşlarımızı doğal yemlerle besliyoruz. Kuşlardaki hastalıklar insanlara bulaşmıyor. Bu hayvanların bit ve pireleri insanlara geçmiyor. Çünkü insan vücut ısı ile kuşun vücut ısısı aynı olmadığı için bu hayvanın parazitleri insana geçmiyor. Kapalı ortamlarda bu hayvanların kokusu vardır. Özellikle apartman dairesinde, balkonda, terasta bu hayvanları yetiştirmek isteyen vatandaşlarımız temizliğe dikkat etmelidir. Düzenli temizliği yapılırsa hem hayvan sağlıklı olur hem de çevreye rahatsızlık vermemiş olursunuz” şeklinde konuştu.

“AYNI ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI”

Tecrübeli esnaf Tuncay Yıldız, vatandaşların kandırılmamaları içinde uyarılarda bulundu. Yıldız, “Kuşçuluktan anlamıyorsanız değerli kuşu anlayamazsınız. O tamamen satıcının insafına kalmış. Kandırılmamak içinde belirlediğiniz esnaftan veya kişiden alıveriş yapmaya özen göstermelisiniz. Satıcı her seferinde daha iyi bir kuş vermeye çalışacağı için kandırılma oranı düşer. Aynı zamanda kuşun güzelliği ve değeri herkes için farklıdır. Tüy yapısına bakarsın, iskeletine bakarsın, gözüne, kafa yapısına, paça ve bacak yapısına bakılır. Kuşun anne babası iyi olursa yavrusu da iyi olur. Artık kuşçular kuşun bacağına kelepçe dediğimiz numaralar yazıyor. Bu numaralarla kuşun bütün kimliğini ortaya çıkıyor. Bir deftere şeceresini tutarak kayıt alıyor. İyi kuşu bulan başka kuş aramıyor, kendi kuşundan üreyerek devamlılık sağlıyor” dedi.

“TAMAMEN HOBİ AMAÇLI”

Anadolu’da ve Ankara’da tamamen hobi amaçlı yetiştirilen taklacı kuşları ve yetiştirme şartlarını anlatan Yıldız, “Kuş yetiştirmek tamamen inşaların hobisidir. Burada en önemli etken tatmin olmak, keyif almak. O yüzden kendine özgü bir piyasası var” dedi. Yıldız sözlerini şöyle noktaladı: “Araba karşılığı kuş satıldığını biliyoruz. On liraya da kuş var, on bin liraya da. Bu piyasa sadece alıcıya ve satıcıya bağlı. Bu bir hobi olduğu için insanlar güçlerinin yettiği fiyata kuş alıyor ve bakıyor. O yüzden ortalama bir fiyat yok. Bazı kişiler oluyor milyonlar versen de kuşu satmıyor. Tamamen hobi üzerine, keyif işi oluyor. Kuş yetiştiricileri, bir kuşu alırken bazen bir hafta on gün kuşun hareketlerini ve davranışını seyrediyor. Hatası var mı bakıyor. ‘Ne hareketler yapıyor, kendine özgü özelliği var mı, verdiğim paraya değecek mi?’ diye. Buradaki tek etken tatmin olabilmek beklentileri karşılamaktır.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-