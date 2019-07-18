15 Temmuz'u hat ve tezhiple anlattılar

Keçiören Belediyesi’nin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’ konulu fotoğraf ve resim sergisi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz’un Türk tarihi açısından bir milat olduğuna değinerek, “15 Temmuz bu milletin yazdığı yeni bir destandır, o gece milli şuurla tankların önüne yatan cesur milletimiz işgal, istila ve kaos isteyenlere gereken cevabı vermiştir” diye konuştu.

ESERLERDE 22, 18, 12 AYAR ALTIN KULLANILDI

Hat, tezhip ve minyatür sanatıyla 15 Temmuz’un anlatıldığı 24 sanat eseri ile 15 Temmuz gecesine dair fotoğrafların yer aldığı sergi, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde 21 Temmuz’a kadar 08.00-23.00 saatleri arası gezilebilecek. Dutlu Konak Sanat Merkezi’ndeki sanat eğitmenlerinin çalıştığı eserlerde 22, 18 ve 12 ayar altın, akrilik, guaj boyalar, klasik ve halkar teknikleri kullanıldı. Klasik üslupla tezhiplenmiş ay – yıldız formunda Hilye –i Şerif ve Rika yazı çeşidiyle yazılıp minyatürle bezenen İstiklal Marşı ziyaretçiler tarafından meraklı gözlerle incelenirken, serginin dikkat çeken diğer çalışmaları ise Nesih yazı çeşidiyle yazılmış klasik üslupla süslenmiş Ali İmran Suresi 157. Ayet ve Şehitler Köprüsü formunda yazılıp minyatür sanatıyla süslenen Fil Suresi oldu.

“BİZE DÜŞEN 15 TEMMUZ’U UNUTTURMAMAK”

15 Temmuz’u sanatla anlatan sergi ile çocuklar ve gençlere de milli şuuru aşıladıklarını belirten Başkan Altınok, “Bu vatanda yaşıyorsak bunu şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz, şair diyor ki; ‘Olmaya vatan yahşi, ölmeye vatan yahşi, yani, yaşamak için vatan lazım, vatan güzel, ölmek için vatan lazım. Vatan güzel, vatanı olmayanın mezarı olmaz. Gelecek nesiller tarihimizin dönüm noktalarından feyz alacaklar, bize düşen unutmamak, unutturmamak, vatanımız var olsun, ezanımız var olsun, bayrağımız var olsun” ifadelerini kullandı.