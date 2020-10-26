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39’uncu merkez açıldı

Yenimahalle Belediyesi, 39’uncu aile sağlığı merkezini Batı Sitesi Mahallesi’nde törenle açtı.
39’uncu merkez açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Cumhuriyetin 97’inci Yılına girerken ülkece ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları aşacağız. Bu ülke bizim. Herkesin umutlu olması lazım. Herkesin geleceğe umutla bakması ve yanlışlıkların demokratik bir yolla değiştirilebileceğine yürekten inanması, ona göre mücadele edip, kol kola, yürek yüreğe mücadele etmesi lazım” dedi. 

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Yenimahalle’yi geleceğe hazırlıyoruz
Pandemi sürecinde bahane üretenlere karşı Yenimahalle’de her alanda yatırımlara devam ediyoruz diye konuşan Yaşar “Yenimahalle’nin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının, engellilerinin, yaşlılarının herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, bir Yenimahalle’yi alt yapısıyla üst yapısıyla, yeşil alanıyla, kültür alanıyla, spor alanıyla, eğitim alanıyla geleceğe hazırlıyoruz. 

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Pandemi ASM’lerin önemi artırdı
Aile hekimliklerinin önemine de vurgu yapan Başkan Yaşar  “Devletin bütün kurumları uyum içerisinde çalışarak vatandaşa hizmet etmekle yükümlüdür. Aile sağlık merkezi yapmak bizim işimiz olmadığı halde vatandaş sağlık hizmetine kendi mahallesine ulaşsın düşüncesiyle ihtiyaç olan tüm mahallelere sağlık merkezi kazandırdık. Pandemi sürecinde ilçe sakinleri virüs bulaşma tehlikesi nedeniyle büyük hastaneler yerine aile sağlık merkezlerini tercih etti. Yapmış olduğumuz projelerin vatandaşa fayda sağlaması bizi mutlu ediyor ”diye konuştu.
Batı sitesi sakinlerinden Yaşar’a teşekkür

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Batı Sitesi Mahallesi muhtarı Ali Fidan da mahalle sakinleri adına Başkan Yaşar ve tüm emeği geçenlere yapılan yatırımlar için teşekkür etti. 

Batı Sitesi sakinlerinin hizmetine sunulan 200 metrekare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi’nde; 5 adet poliklinik muayene odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet aşı bebek-çocuk izlem odası, 1 adet gebe izlem odası ile 1 adet emzirme odası bulunuyor. 

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