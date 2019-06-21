Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın

Ümmet-i Muhammed’in dertleri ve sıkıntılarıyla hemhâl olan, kendine has unutulmaz üslûbu ile halkımızın gönlünde taht kuran Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, rahmet ve minnetle anılıyor.

Ülkemizin önde gelen alimlerinden olan Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediliyor.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz sene 60 yaşında ebediyete göçen Balkanlıoğlu Hoca, son derece sevilen bir insandı.

Ümmet-i Muhammed’in dertleri ve sıkıntılarıyla hemhâl olan, kendine has unutulmaz üslûbu ile halkımızın gönlünde taht kuran ve hayatını Ehl-i Sünnet itikadının yayılması ve Sünnet-i Seniyye’nin tatbiki konusunda hizmete vakfeden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gerçekleştirdiği bir konuşmasında unutulmaz sözler sarf etmişti.

‘Diriliş Buluşmaları’ adlı programda konuşan Balkanlıoğlu Hoca, “Sizi Allah(cc) için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Hanımıyla erkeğiyle bu kadar insansınız. Siz Türkiye’ye değil dünyaya yetersiniz. Allah(cc) için ayağa kalkın! Allah(cc) için ayağa kalkın! Allah(cc) için ayağa kalkın!” ifadelerini kullanmıştı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın unutulmaz konuşması şu şekilde:

Ne olur! Bir özür diliyorum. Sarmaşık olalım. Öpüşme zamanı, kucaklaşma zamanı… Düşmanlarımızı mutlu etmeyin, Amerika’yı mutlu etmeyin, Siyonistleri mutlu etmeyin, kahrolası AB’yi mutlu etmeyin ve Müslümanları her fırsatta sırtından hançerleyen yanlış ve sapkın oluşumları mutlu etmeyin.

Resulullah(s.a.v) mutlu olsun, sahabesi mutlu olsun, temiz geçmişimiz mutlu olsun, ‘İncitme yazıktır atanı’ diyen’ dizeler mutlu olsun. Biraz da bu mutluluğu deneyelim.

Biz bu kadar samimi iltifatlarla, samimi organizasyonlarla, yeşil kubbenin altında Hz. Muhammed’i (s.a.v) mutlu etmek için Ehl-i Beyt’i mutlu etmek için, sahabeyi mutlu etmek için, Selahaddin Eyyubi’yi mutlu etmek için, Allah’a(cc) ve ahiret gününe inanan boynu bükük Filistinli yiğitleri mutlu etmek için, mağdur Suriye’yi mutlu etmek için, bizim Doğu Türkistanlı mağdurları mutlu etmek için tüm mazlum ve mağdur coğrafyaları mutlu etmek için bir araya geliyoruz. Bu, işin bismillahıdır daha, arkası gelecek inşallah. Allah yardım etsin.

Çok şey söyleyecek değilim. Sizi Allah(cc) için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Hanımıyla erkeğiyle bu kadar insansınız. Siz Türkiye’ye değil dünyaya yetersiniz. Allah(cc) için ayağa kalkın! Allah(cc) için ayağa kalkın! Allah(cc) için ayağa kalkın! Yeter artık! Aksa sesleniyor, Arakan sesleniyor, mağdur uluslar sesleniyor. Konuş yiğidim diyor, yaz yiğidim diyor, bir araya gel yiğidim diyor, yardım et yiğidim diyor ve omuz omuza gel savaşalım, beraber gazi, beraber şehit olalım, Hz. Hamza(r.a) ile beraber, Seyyid-i Şüheda ile beraber cennete gidelim diyor.