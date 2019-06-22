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Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre'den Peygamber efendimiz ile Ukkaşe r.a. arasında geçen ibretlik olay.
22 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
Etiketler:
Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur
,
ahlak da bozulur
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.