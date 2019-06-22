  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
» »

Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur

Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre'den Peygamber efendimiz ile Ukkaşe r.a. arasında geçen ibretlik olay.
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Ömer Döngeloğlu'ndan ibretlik sohbet: İşimiz Gücümüz Gösteriş Müslümanlığı Oldu
Ömer Döngeloğlu'ndan ibretlik sohbet: İşimiz Gücümüz Gösteriş Müslümanlığı Oldu
İhtiyarın duası: Dedim dua et bana
İhtiyarın duası: Dedim dua et bana
Savcı Sayan paylaştı: Nereden nereye
Savcı Sayan paylaştı: Nereden nereye
Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
Son Eklenen Videolar
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Düğün hazırlığı yapan gencin kahreden ölümü... Feryatları yürek yaktı
Düğün hazırlığı yapan gencin kahreden ölümü... Feryatları yürek yaktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti