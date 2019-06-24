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Ünlü futbolcunun çocukları Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Ünlü futbolcunun çocukları Kur'an-ı Kerim öğreniyor
Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oğullarının 'Elifba'yı saydığı görüntüleri paylaşt
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