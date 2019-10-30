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Hasan Basri Balcı Hoca: Namazı Olmayanın, İmanı Tehlikededir
Hasan Basri Balcı Hoca: Namazı Olmayanın, İmanı Tehlikededir
Hasan Basri Balcı Hoca: Namazı Olmayanın, İmanı Tehlikededir
30 Ekim 2019 Çarşamba 15:07
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.