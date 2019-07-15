Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen anma törenine katıldı.