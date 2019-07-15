Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen anma törenine katıldı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İLE YÜRÜDÜ
Erdoğan buradaki törenin ardından Hatm-i Şerif Merasimi'ne katılmak için Beştepe Millet Camii'ne yürüdü. Erdoğan'a Millet Camii'ne yürüyüşünde gaziler ve şehit yakınları eşlik etti. Millet Camii'ne gelen Erdoğan, burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu.
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