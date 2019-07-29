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Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....

Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....
Mustafa Akgün hoca'dan ibretlik kıssa; Borç veren ile borcunu isteyen arasında geçen konuşma...
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