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Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....
Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....
Mustafa Akgün hoca'dan ibretlik kıssa; Borç veren ile borcunu isteyen arasında geçen konuşma...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.