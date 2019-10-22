Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocadan muhteşem sohbet: Ben kimi seviyorum ve ne için seviyorum

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamızın Bursa Ataevler Edebali Camii'nde yapmış olduğu “Gönlümüzdeki Allah Sevgisi” konulu sohbetten bir kesit.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamız, Bursa Ataevler Edebali Camii'nde yapmış olduğu sohbetinde; "Amellerin en faziletlisi, amellerin Allah katında en değerlisi; Allah için sevmek Allah’ın hoşnutluğu, rızası ve sırf onun hatırı için sevmektir, sırf onun hatırı için sevmeyin dediklerini de sevmemektir"dedi.