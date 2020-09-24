  • BIST 1.120
  • Altın 456,904
  • Dolar 7,6108
  • Euro 8,8768
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Açık hava dersine önemli ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri sebebiyle oluşturulan “Açık Hava Sınıfları Projesi” kapsamında Sincan İbni Sina Anadolu Lisesini ziyaret etti. 
Açık hava dersine önemli ziyaret

Ziyarette Bakan Selçuk’a Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eşlik etti. 

3-007.jpeg

Sincan İbni Sina Anadolu Lisesi bahçesi sınıfa dönüştürüldü. Sıralar ve yazı tahtası bahçeye konumlandırıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturarak açık alanda eğitimlerine devam ediyor.

4-004.jpeg
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile açık havada ders yapan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Açık hava sınıflarını gezdiler, öğretmenlerle de bir süre sohbet ettiler. 

2-007.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da Muhtarlar Toplantısının Ana Gündemi ‘‘Koronavirüs’’24 Eylül 2020 Perşembe 06:02
  • İşitme engellilere anlamlı destek 24 Eylül 2020 Perşembe 06:01
  • Birçok alanda ücretsiz hizmet24 Eylül 2020 Perşembe 06:00
  • Polatlı'nın kesintisiz su hasreti bitiyor24 Eylül 2020 Perşembe 05:36
  • Merkez sil baştan yenilendi24 Eylül 2020 Perşembe 04:35
  • Esnek çalışma modeline geçildi24 Eylül 2020 Perşembe 03:34
  • Mamak Belediyesi’nden EBA Destek Sınıfı24 Eylül 2020 Perşembe 02:33
  • Başkan Altınok'tan sağlıkçılara destek ziyareti24 Eylül 2020 Perşembe 01:32
  • Akyurt Altınköy'de24 Eylül 2020 Perşembe 00:30
  • Tiyatroculara ziyaret 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti