Açık hava dersine önemli ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri sebebiyle oluşturulan “Açık Hava Sınıfları Projesi” kapsamında Sincan İbni Sina Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Selçuk’a Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eşlik etti.

Sincan İbni Sina Anadolu Lisesi bahçesi sınıfa dönüştürüldü. Sıralar ve yazı tahtası bahçeye konumlandırıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturarak açık alanda eğitimlerine devam ediyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile açık havada ders yapan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Açık hava sınıflarını gezdiler, öğretmenlerle de bir süre sohbet ettiler.