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Adrenalin tutkunlarının yeni adresi

Beypazarı Üreğil Mahallesi'nde bulunan bin 450 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası, yamaç paraşütü sevdalılarının yeni gözdesi oldu.  
Adrenalin tutkunlarının yeni adresi

Başkan Yavaş, yamaç paraşütü yapan sporcuların uğrak mekanları arasında yer almaya başlayan Beypazarı Üreğil Mahallesi Ovacık Yaylası'nın iniş-çıkış yolu ile yamaç paraşütü pistini yaptırarak sporseverlerin hizmetine sundu.

BAŞKENT YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE DE MARKA OLACAK 
 Yamaç paraşütü uçuşları ile hedef yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Ovacık Yaylası, doğa ve spor turizminde tanınarak marka olma yolunda ilerliyor.

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Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan yaylaya birçok havacılık kulübü yoğun ilgi gösteriyor. Sporcuların bin 450 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası'nı keşfetmesiyle kısa sürede adını duyuran Üreğil ilçesi, esen güney rüzgarları sayesinde yamaç paraşütüne en uygun merkezlerden biri olarak nitelendiriliyor.

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Sporcularla birlikte ilk uçuşu yapan Üreğil Mahallesi Muhtarı Mustafa Ayanoğlu, alanı öncelikle bu sporu yapan adrenalin tutkunlarının keşfettiğine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a durumu ilettikten sonra kendisi bizzat ilgilendi. Bizden yardımlarını esirgemedi. Mansur Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize güzel bir yamaç paraşütü pisti kazandırdılar” dedi.

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Beypazarı ilçesinin yamaç paraşütü ile sadece Başkent’te değil Türkiye genelinde de tanınmaya başladığına dikkat çeken sporcular, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Mustafa Çelik (Türk Hava Kurumu Ankara Sportif Rüzgar Havacılık Kulübü Başkanı): “Paraşüt alanı; konum itibarıyla, yüksekliğiyle, tabiatıyla, göletleriyle ve Tarihi İpek Yolu'nun doğal güzellikleriyle görebileceğimiz nadide yerlerden birisi. Mansur Başkanımıza ve muhtarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN ALP’LERİNİ BULDUK”

 Yamaç paraşütü için özellikle konumun önemine dikkat çeken sporculardan Tarık Demir, “Uzun yıllardır yamaç paraşütü sporuyla ilgileniyorum. Yurt içinde ve dışında birçok yerde uçuşlar gerçekleştirdik. Güney rüzgarı alan alternatif bir tepe arayışındaydık. Beypazarı Üreğil gerçekten çok özel bir bölge. Burası için Türkiye'nin Alp'lerini bulduk diyebiliriz” diye konuştu.

Ovacık Yaylasına daha önce ulaşmakta zorluk çektiklerini vurgulayan ancak Büyükşehir Belediyesinin yolları ve pisti yapmasıyla ulaşım sorunlarının ortadan kalktığını söyleyen Demir, “Burada mayıs ayında rekor katılımlı bir festival yapacağız. İleriki zamanlarda da yarışmalar düzenlemeyi düşünüyoruz. Muhtarımıza, Kaymakamımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Beypazarı ve Kızılcahamam arasının aynı zamanda akbabaların uçuş rotası olduğunu belirten Orkut Baysal ise 6 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını belirterek, “Burası çok özel bir bölge. Beypazarı-Kızılcahamam arası akbabaların uçuş rotası. Yamaç paraşütçüleri için de güney yamaçlara baktığı için burası çok erken güneş alıyor. Gün içinde de sürekli ısındığı için kış döneminde bile buralarda termik uçuşların gerçekleştirilmesine elverişli bir nokta” değerlendirmesinde bulundu.

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