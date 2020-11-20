Affetmek insanları her hali ile sevmek onların kusurlarını görmemezlikten gelmek yanlış ve hatalarında onların yüzlerine vurmak yerine onları affetmektir, affetmek erdemliktir, büyüklüktür. İnsanlar hata ve kusur işler ve bu yaptıkları hatalardan bir zaman sonra pişman olabilirler. Bizlerde özür dileyen kişileri affedip onlarla iyi ve güzel geçinmeliyiz. Affetmek aslında tamda böyle bir şeydir, affetmek demek silmek demektir.

Kini silmek, intikamı silmek, hıncı silmek, suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz ancak öfke ve husumeti ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Mekke’ye sefer hazırlığı yapılması için talimat verdi ve bu talimatın gizli tutulmasını istedi, sahabeler den Hatib b. Ebu Beltea isimli sahabe yapılan hazırlıklara Mekke müşriklerine haber verilmesi için bir elçiye mektup gönderirken yakalandı.

Rasulullah’ın huzuruna getirildi, Peygamber Efendimiz niçin böyle davrandığını sordu, Hatib Mekke deki yakınlarının himayesiz olduğunu belirtti onları korumak için yaptığını söyledi. Aslında Hatib’in amacı ihanet etmek değildi, çünkü o bedir savaşında ve diğer savaşlarda kahramanlıklar göstermiştir. Peygamber Efendimiz Hatib’in yaptığı bu davranışı da affetti ve onu cezalandırmadı. Peygamber Efendimiz kimseyi cezalandırmaz her daim yumuşak davranmayı tercih etmiştir. Çünkü o rahmet peygamberidir, Rasulullah eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap, işte bunu yap bu benim sünnetimdir.

Kim benim sünnetlerimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kimde beni severse cennette benimle birlikte olur buyurmuştur. Bizlerde mümin kullar olarak insanları sevip sayarsak insanların kusurlarını araştırmazsak Peygamber Efendimizin sevdiği kullardan olabiliriz. Yanlış yapmak, hata yapmak insanlar içindir bunları düzeltmek ve yanlıştan döndürmek yine biz aciz kulları içindir. Kuranı Kerimde bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür ona denk bir cezadır ama kim affederse veya arayı düzeltirse onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz zalimleri sevmez buyrulmuştur. İnsanları sevelim ve her daim affedelim ve Allah’ın sevdiği kullardan olalım Selam ve Dua ile.