  • BIST 98.660
  • Altın 381,508
  • Dolar 6,9758
  • Euro 7,5825
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Alınan tedbirler işe yaradı toplu taşımada büyük düşüş 

Başkent’te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı tedbirlerle toplu taşıma kullananların oranı ciddi anlamda düştü. Normal günlerde yolcularla dolu olan otobüs durakları ile metro ve Ankaray istasyonları şimdi adeta boş kaldı. 
Alınan tedbirler işe yaradı toplu taşımada büyük düşüş 

Başkent Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrıları ve alınan bazı tedbirlerle toplu taşıma kullananların oranı ciddi anlamda düştü. 

Edinilen bilgilere göre toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısı yüzde 80 ila 90 arasında azaldı. 

Önceden yolcularla dolu otobüs durakları, metro ile Ankaray istasyonları adeta boş kaldı. 

a-010.jpg

Muhabirimizin görüntülediği Ankaray Anadolu istasyonunda öğle saatlerinde tek bir yolcunun dahi olmaması dikkat çekti. Vagonlarda ise oldukça az sayıda ve sosyal mesafeye uyan yolcuların olduğu görüldü.    

Koronavirüsten dolayı yolcu sayısındaki bu düşüş nedeniyle özel halk otobüslerinin (ÖHO) EGO otobüsleri ile ortak hizmet verdiği hatlarda EGO otobüsleri çalışmıyor. EGO otobüsleri gece seferlerini geçici süreliğine durdurdu. 
Metro ve ANKARAY’da ise yolcuların azalmasıyla sefer saatlerinde değişikliğe gidildi ve seferlerin dakikası hattın yoğunluk durumuna göre uzatıldı. 

Koronavirüsten ötürü yapılan düzenlemeyle Kızılay’dan Koru ve OSB yönlerine son trenler gece 01.00 yerine 00.00’da hareket ediyor. ANKARAY’ın 00.50 olan son tren saati 23.50’ye alınırken, AKM’den Şehitler yönüne ise son metro treni 00.15’te çıkış yapıyor 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 22 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Yeni Yapılanmaya Doğru22 Nisan 2020 Çarşamba 00:13
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Nisan 2020 Salı 19:05
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Nisan 2020 - ASKİ21 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Sincan Belediyesinde öncelikler yardım21 Nisan 2020 Salı 03:29
  • Fideler toprakla buluşmaya başladı21 Nisan 2020 Salı 02:30
  • Altınlarınızı satmayın21 Nisan 2020 Salı 01:30
  • “Ev Okul Değildir!”21 Nisan 2020 Salı 00:31
  • Şiirlerde Tasavvuf Etkisi – Bulmak21 Nisan 2020 Salı 00:02
  • 2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?20 Nisan 2020 Pazartesi 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti