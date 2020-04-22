Alınan tedbirler işe yaradı toplu taşımada büyük düşüş 

Başkent’te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı tedbirlerle toplu taşıma kullananların oranı ciddi anlamda düştü. Normal günlerde yolcularla dolu olan otobüs durakları ile metro ve Ankaray istasyonları şimdi adeta boş kaldı.

Başkent Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ‘ evde kal ’ çağrıları ve alınan bazı tedbirlerle toplu taşıma kullananların oranı ciddi anlamda düştü.

Edinilen bilgilere göre toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısı yüzde 80 ila 90 arasında azaldı.

Önceden yolcularla dolu otobüs durakları, metro ile Ankaray istasyonları adeta boş kaldı.

Muhabirimizin görüntülediği Ankaray Anadolu istasyonunda öğle saatlerinde tek bir yolcunun dahi olmaması dikkat çekti. Vagonlarda ise oldukça az sayıda ve sosyal mesafeye uyan yolcuların olduğu görüldü.

Koronavirüsten dolayı yolcu sayısındaki bu düşüş nedeniyle özel halk otobüslerinin ( ÖHO ) EGO otobüsleri ile ortak hizmet verdiği hatlarda EGO otobüsleri çalışmıyor. EGO otobüsleri gece seferlerini geçici süreliğine durdurdu.

Metro ve ANKARAY ’da ise yolcuların azalmasıyla sefer saatlerinde değişikliğe gidildi ve seferlerin dakikası hattın yoğunluk durumuna göre uzatıldı.

Koronavirüsten ötürü yapılan düzenlemeyle Kızılay’dan Koru ve OSB yönlerine son trenler gece 01.00 yerine 00.00’da hareket ediyor. ANKARAY’ın 00.50 olan son tren saati 23.50’ye alınırken, AKM’den Şehitler yönüne ise son metro treni 00.15’te çıkış yapıyor

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA