Allah’a Karşı Sorumluluklarımız      

Allah’ı sevmek ona saygı duymak yasaklarına düşmekten sakınmak, korunmak onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına maruz kalmaktan endişe etmektir. İslam’ın en temel kavramlarındandır ve önemini Kuranı Kerimde aynı kökten gelen kelimelerin yer aldığı yüzlerce ayetin bulunması açıkça göstermektedir.

Kuran iman eden ve Salih amel işleyen bütün müminleri muttaki yani takva sahibi olarak niteler. Başka bir ifade ile imandan sonra onun gereğini yerine getirip iyiliklere sarılan ve kötülüklerden kaçınan herkes bu sıfatı almaya hak kazanmıştır. Onun için takva, Allah’ın insanları değerlendirmede kullandığı bir ölçüdür. Allah katında en değerliler en fazla takva sahibi olanlardır. Allah muttakilerin dostudur, Cenabı Allah Kuranı Kerimde iyiliğin, yüzlerin doğu ve batı tarafına çevrilmesinde değil Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inandıktan sonra yakınlara yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve kölelere hoşa giden maldan harcamak namaz kılıp zekat vermek yapılan anlaşmalara sadık kalmak sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabretmekte olduğunu doğru olanların ve muttakilerin bu kimseler olduğunu bildirmektedir Bakara Suresi 177 ayeti.

Allah Resulü genç dostlarından muaz bin cebeli yemene elçi olarak tayin etmişti, uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur, muaz bineğinin üstünde gidiyor Allah Resulü onun yanında yürüyordu, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu; Ey muaz bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın bunu duyan muaz ağladı, Allah Resulü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek şöyle buyurdu, insanların benim gözümde en üstün olanı kim olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsun takva sahibi olanlardır buyurmuştur. Nerede ve ne durumda olunursa olunsun Allah’a karşı saygılı olmak ve onun emirlerini yerine getirmek yasaklarından sakınmak muttakilerin en belirgin özelliklerindendir. Peygamber Efendimizin ihsan mertebesi olarak tarif ettiği Allah’ı görüyormuşçasına kulluk etmekte böyle bir şeydir.

Allah Resulü birbirinize haset etmeyiniz fiyatı yükseltmek için müşteri kızıştırmayın, birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin hiç birimiz diğerinin gerçekleştirdiği satış üzerine ikinci bir satış yapmasın kardeş olun ey Allah’ın kulları Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez takva işte buradadır diyerek üç defa göğsünü işaret etmiş ve kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak yeter her Müslümanın malı kanı ve ırzı diğer bir Müslümana haramdır buyurarak takva ile ameller arasında ilişki kurmuştur. Takva insanın her halinde Allah’a karşı saygılı olması ona itaatsizlik etmekten ona sakınmasıdır. Takva elbisesine bürünmüş tertemiz günaha bulaşmamış taşkınlık göstermeyen kin ve haset beslemeyen bir kalbin dürüst bir dilin sahibi insanların en faziletlisidir. Ey iman edenler Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün hep birlikte Allah’ın ipine Kuranı Kerime sım sıkı sarılın parçalanıp bölünmeyin sizden hayra çağıran iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun işte kurtuluşa erenler onlardır. Allah’ın Cehenneminden koruyan ve Cennetine layık bir kul olabilmek dileği ile.