Etrafımda, çok sonraları bir anlam yükleyeceğimi düşündüğüm faydasız öğütler

Beynimde akıp giden, fışkıdan geçilmeyen tarla yolu

Manzaralık deryaları bildim de, ya bu durgunluğumdaki gelgitler...

Esasen bir miktar içtim ab-ı hayattan; tuzdan acı, acıdan tuz tattım

Bin bir örtüyle üstünü örtse de gökyüzü, göğün sakin rengi kaldı geride

Şapkadan şaklabanlık çıkaran cambazın, beni ipte yalnız bırakmasına takılmadım

Sordukça durdum, attı benzim; nedir devrin ahengi... Bu kapının kilidi nerede...

Şükür neydi hatırlayan bulunmaz, tamah eden yok kendi payına

Kimisi kör çeşmenin başında susuz, kimisi binmiş antik yunan tayına

Döner mi peki bir çırpıda atılan mertlik oku tekrar yayına

Değişmez mi çehren gariban Anadolu, ak gerdanlı kuzular hep mi öksüz...

Sonbahardan önce dökülen yapraklar için

Yapışacağım ihtiyar ardıcın yakasına

Sorgulamadan kol kola girenler için

Devşireceğim gündüzleri gece olanlara

Sadece bir umuda bağlı yaşamları adına

Hudut nedir bilmeyenlere soracağım

Soracağım suyun yakaya dökülen damlasına

Neden nimet olmak istememişti bana

Karşı dağdır avaz avaz hakikat bağıran

Deliydi belki, kimi lisandaki adıyla asi

Başkalarına hayli uçuk gelen edebiyatın sahibi

Neydi o... Satır aralarında yazıyordu halbuki

Ufku açan deniz... Mum alevinde yare yazılmış risale...

Sokaktaki ilk kavga... Ebed müddet sürecek olan ömrü üç aylık dostluklar...

Yağmurlu havada camına yıldırım gölgesi düşen çocuğun, biçare duası...

Bir çıkar yol olmalı;

Bunca baharı getirecek çiçeğin açmaya nazlanması,

nazı geçeceği bir kız çocuğu olması gerek mesela

Beşeriyet düzenine başkaldırı gerek!

Saf buzağılara süt membağı göstermeyi bırak...

Öyle bir besmeleyle inşirah fidanı bırak ki toprağa

saltanatlar ayıplasın kral tahtlarını, altın kaplama yağverlerini

Sen ! haksızlığa uğramadan hakkı temsil et

Hak yüceltilmeye muhtaç değil

Bir Asr suresinde aciz kaldığını fikret

Ne olacağından önce ne olduğunu bil.