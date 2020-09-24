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Altın Kan (Rh-null)

Herkesin bildiği toplamda 8 farklı kan grubu vardır. Ancak bir tanesi fazla bilmediği için bu gruplara dahil edilmez. Dünyanın en nadir görülen kan grubu altın kan olarak bilinen RH-null kan grubu.
Altın Kan (Rh-null)

Genel olarak herkes dünyada toplam 8 kan grubu olduğunu düşünse de (her biri pozitif veya negatif olabilen; A, AB, B, 0) bir kan grubu daha varki çok nadir olduğu için bu kan grublarının yanına dahil edilmez. Çok nadir olduğu için Altın kan olarak adlandırılan (Rh-null) adında bir kan grubu daha var. Peki, Altın Kan (Rh-null) nedir? Altın Kan (Rh-null) özellikleri ne? Altın Kan (Rh-null) kimlere kan verebiliyor? Altın Kan (Rh-null) kimlerden kan alabiliyor? Gelin birlikte bakalım.

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Bir çok kişi AB – kan grubunun en nadir görülen kan grubu olduğunu düşünmektedir ancak gerçek öyle değil. Çünkü RH-null adında bir kan grubu daha var. Dünyada çapında sadece 43 kişide bulunan bu kan grubu çok fazla bilinmediği ve çok nadir görüldüğü için diğer kan gruplarıyla birlikte pek anılmaz. Bu tür kan grubuna sahip kişilere Golden Blood (Altın kan) denilmektedir.

Altın Kan Özellikleri

0 Rh-Null olarak isimlendirilen ve 2010 yılında tespit edilen bu kan grubu dünyada sadece 40-45 kişi de bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kan grubu ayrıca altın kan olarak da bilinir ve dünyanın en değerli kan hücreleridir bu kanda normal insanlarda bulunan bazı antijenler bulunmuyor ayrıca bu kan grubundaki insanlar bağışçı olduklarında kanı verilen kişiyi iyileştirdiği gözlemlenmiştir.

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Altın Kan (Rh-null) kimlere kan verebiliyor? Altın Kan (Rh-null) kimlerden kan alabiliyor?

Rh-Null, tüm kan gruplarına kan verebiliyorken, Rh-Null kan grubu olan kişilere kan nakli esnasında uygun bir donör bulmak oldukça zor hatta imkansızdır.

Normal kan gruplarında olan kimseler arasındaki kan alışverişinde, verilen kanda alıcının kanında bulunmayan antijenler yer alıyorsa vücut o kanı reddeder. Rh-Null kan grubunda Rh, A ve B antijenleri olmadığından hemen hemen herkese kan verebilirler. 

Bu kan grubuna sahip olan kişiler Rh sistemindeki antijenlerden hiçbirine sahip değillerdir. Örneğin negatif kan grubunda olan kişilerde Rh D antijenine sahip değillerdir. Ama Rh grubundan hiçbir antijeni içermeyen bir kan grubu oldukça sıradışıdır.

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