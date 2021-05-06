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Altın Kanatlı Melekler Sivas’a geçit vermedi

2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde aldığı galibiyetlerle yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK, evinde aldığı Sivas Belediyespor galibiyeti ile Lig’i 3’üncü olarak tamamlamayı garantiledi.
Altın Kanatlı Melekler Sivas’a geçit vermedi

Altın Kanatlı Melekler aldığı galibiyetle birlikte Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Yenimahalle Belediyesi SK mücadeleye Yenimahalle Belediyesi baş antrenörü Serdar Eler’in genç yaşta vefat eden oğlu Zorbey Eren Eler’i anmak için fotoğrafının yer aldığı siyah pankartla sahaya çıktı.   

Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde 21’inci hafta mücadelesine çıkan Yenimahalle Belediyesi, Sivas Belediyespor maçından 35-27 galip ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan ve baştan sona Yenimahalle’nin üstünlüğü ile geçen karşılaşmada altın kanatlı melekler sahaya; Hanna, Gülcan, Nurceren, Elif, Beyza, Buse ve kalede Yağmur yedisi ile çıktı.

Beyza ve Gülcan golleriyle maçı sırtladı

Yakaladığı üst üste atakları gole çevirmeyi başaran ve maçın ilk yarısını domine eden Yenimahalle’nin melekleri soyunma odasına 20-12 galip girdi. Maçın ikinci yarısında da rakibine öne geçme şansı tanımayanve mücadeleyi bırakmayan altın kanatlı melekler, Beyza, Gülcan ve Elif’ingöz dolduran performansıyla maçtan galip ayrılmayı başardı.

Kürşat Kef ve Mesut Ateş ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller; Beyza (11), Gülcan (8), Elif (5), İlayda (4), Buse (3), Mehtap ve Hanna (2)ile geldi.

Melekler ligde son maçında Konyaaltı ile karşılaşacak

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde aldığı galibiyetle Süper Lig’i 3’üncü olarak sonlandırmayı garantileyen ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Yenimahalle’nin melekleri, 8 Mayıs 2021 tarihinde ligin son maçında Konyaaltı Belediyesi SK ile deplasmanda karşılaşacak.

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