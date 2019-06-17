Altınok'un Huzurevi ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Babalar Günü Kutlama Programı kapsamında ailesiyle birlikte Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren huzur evini ziyaret ederek burada bulunan yaşlıların Babalar Günü’nü kutladı.

Başkan Altınok, “Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bizi dünyaya getiren her türlü fedakârlığa katlanan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Rahmetli olan babalarımızın ve annelerimizin mekânları cennet olsun, yüce rabbim hepsinin günahlarını affetsin” dedi.

HUZUREVİNİ AİLESİYLE BİRLİKTE ZİYARET ETTİ

Başkan Altınok, eşi ve çocuklarıyla birlikte Keçiören Belediyesi Huzur Evine geçerek, burada bulunan yaşlıların Babalar Günü’nü kutladı. Altınok, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyelerle birlikte gül takdiminde bulunurken, programa ayrıca AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural da katıldı.

Huzur evi sakinleriyle tek tek görüşen ve onların ellerinden öpen Başkan Altınok, etkinliğe katılan vatandaşlara ve huzurevi sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bizler ‘Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ diyor olsak da, aslında babalar duygularını fazla belli etmek istemezler. Sevgilerini dışa vuramadıkları için de bu yoğunluğu kalplerinde, gönüllerinde taşırlar. Ancak hayatın birçok sıkıntısını da babalar göğüslemektedir. Hayatın var olan sıkıntılarını hissetseler bile çoğu zaman dile getiremezler” diye konuştu.

HUZUR EVİMİZ, SEVAP MERKEZ BANKAMIZDIR

Keçiören Belediyesinin, çalışanları ve yöneticileriyle birlikte çok şanslı bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Huzur evimizde bulunan bu kadar anamızın ve babamızın duasını aldığımız zaman inşallah cennetin en güzel yerinde olacağız. Bu anlamda burası bizim sevap merkez bankamızdır. Aksi halde burası bizim beddua merkez bankamız olur. Çünkü analarımızdan, babalarımızdan beddua alırsak iki cihanda da yakamız bir araya gelmez. Belediye personellerimizin itinalı davrandıklarını, analarımızı ve babalarımızı üzmeyerek onlara konforlu bir yaşan sunduklarını görüyorum, biliyorum. Allah yaşlılarımıza hizmet eden herkesten razı olsun. Bu özel günde babalarımızın ellerinden öpüyor, burada bulunan babaların yanı sıra tüm babaların Babalar Günü’nü bir kez daha tebrik ediyorum.”

AKÜLÜ SANDALYE VE YÜRÜTEÇ BAĞIŞLANDI

Huzur Evi’nde gerçekleştirilen Babalar Günü kutlama programının sonunda, yaşlılar ve ziyarete gelen vatandaşlar Ankara Oyun Havaları eşliğinde keyifli anlara tanıklık ederken, El Ele Engelliler Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 1 akülü sandalye, 4 adet yürüteç, 5 çift de koltuk değneği bağışladı. Başkan Altınok, hayırsever Dernek Başkanı Dursun Karabel'e teşekkür ederek, “Almanya’da yaşayan ve ülkesini unutmayan Dursun kardeşimize bağışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun” dedi.



