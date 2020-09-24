Ankara Büyükşehir’den Neşet Ertaş'ı anma gecesi

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 8. yıldönümünde sevgi ve özlemle anılıyor. Ertaş'ı, Ankara Büyükşehir de unutmadı. Büyükşehir, Cuma günü online Neşet Ertaş'ı anma gecesi düzenliyor.

Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın vefatının üzerinden tam 8 yıl geçti. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 8. yıldönümünde sevgi ve özlemle anılıyor.

Ertaş'ı, Ankara Büyükşehir Belediyesi de unutmadı. Büyükşehir, vefatının 8. yıldönümünde Neşet Ertaş'ı online konserle anıyor.

Cuma günü akşam saat 20.00'de Büyükşehir'in internet sitesi www.ankara.com.tr'den yapılacak canlı yayında ünlü halk müziği sanatçıları Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirilecek.

Saz ve söz üstadı Neşet Ertaş'ı anma gecesi ne İsmail Altunsaray, Adem Göçer, Birol Ertaş, Metin Öge gibi sanatçıların katılması bekleniyor.

Bu arada, aynı internet adresinde bugün ise Neşet Ertaş'ın hayatını içeren bir söyleşi programı yayınlanacak.