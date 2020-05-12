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Ankara hava durumu 12 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %57

Nem en düşük %18

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-12-agus.jpg

12 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-067.jpg

12, 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-068.jpg

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