Ankarada Birlik Derneği'nde Türk İşaret Dili semineri

Ankarada Birlik Derneği tarafından "Türk İşaret Dili" konulu bir Seminer düzenlendi. Derneğin Siteler'deki merkezinde gerçekleşen seminere Ankaralı'lar yoğun ilgi gösterdi.

Seminer öncesi davetlilere bir konuşma yapan Ankarada Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, Ankara'da Birlik Derneği olarak diyoruzki, bizler Bu yaşadığımız şehre Başkente aşığız, sevdalıyız. Ankaralıyız, Ankaracıyız. Şehrimiz için şehrimizde yaşayan insanımız için ne yapsak bizleri mutlu ediyor. Kendimizi bu şehrin insani ve bu güzel şehir için sorumlu hissediyoruz dedi.

Uluslararası İşitme Engellliler Federasyonu Başkanı F. Pelin Aslan'ın konuşmacı olduğu seminerde İşitme engellerin yaşam biçimleri, güncel hayatta yaşamış olduğu sorunlar, kendilerini topluma nasil anlattıkları gibi pek çok konuda bilgilendirme yapıldı. Federasyon başkanı Pelin Aslan işitme engelli Evren Akışık'la birlikte sunumunu gerçekleştirirken aynı zamanda da konuşmaları işaret dilinde tercüme etti..

Konukların sorularına da bir bir cevap veren Aslan, bazı kamu kurumlarının çağrı merkezlerinde işitme engellilere görüntülü olarak bağlanarak yardımcı olunduğunu belirtti.



Daha sonra Abide Genel Başkanı Bayram Mutlu'nun Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimler ile herkes tercüman, eğitmen olabilirmi? Şeklindeki sorusu üzerine UİEF Başkanı Pelin Aslan

Herkes halk eğitim merkezlerinden işaret dili öğrenebilir ama tercümanlık ve eğitmenlik yapmak bu alınan eğitimler ile mümkün değildir. Eğitim aldıktan sonra bile uzun yıllar işitme engellilerle iç içe olmak, kültürlerini öğrenmek gerekir. Halk eğitim merkezlerinde verilen işaret dili eğitimleri, işitme engelliler kültürünü bilen ana dili işaret dili olan kişiler tarafından öğretilmesi gerekmektedir dedi.

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden seminerin sonunda Dernek Başkanı Bayram Mutlu hiç bir programda bizleri yalnız bırakmadığınız, her daim desteklediğiniz için siz değerli, hemsehrilerimize, gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Program konuşmacı Pelin Aslan'a plaket takdiminin ardından sonra erdi.

