Ankara’da pazarların yeni tarihleri ve yerleri!

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından kurulamayan Ankara ilçelerindeki pazarların günleri değiştirildi.

Koronavirüs sebebi ile sokağa çıkma yasağı kararlarının ardından, yasağın olduğu günlere denk gelen semt pazarlarının günlerinde geçici değişiklikler yapıldı. Ankara’nın ilçe belediyeleri sokağa çıkma yasağının denk geldiği günlerde pazar yerlerinin tarihlerini ve yerlerini açıkladılar. Peki, Ankara pazarların günleri değişti mi? Ankara pazarların yeni tarihleri ne? Ankara’da pazarlar ne zaman açılıyor? Ankara pazarların yeri değişti mi? tüm soruların cevabını sizin için derledik.

İşte Ankara İlçelerinin yaptığı Pazar açıklamaları;

Ankara pazarların günleri değişti mi? Çankaya Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Çankaya Belediyesi' nin yaptığı açıklama;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen pazarlarımızı hafta içi kuruyoruz.

Yalnızca listede gördüğünüz pazarlar kurulacak.

Listede olmayıp hafta sonuna denk gelen pazarlar kurulmayacak.

Zaten hafta içi kurulan pazarlar, aynı günlerinde kurulmaya devam edecek.

Ankara pazarların günleri değişti mi? Keçiören Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Keçiören Belediyesi' nin yaptığı açıklama;

Ankara pazarların günleri değişti mi? Yenimahalle Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Yenimahalle Belediyesi' nin yaptığı açıklama;

“İlçemizde haftasonu kurulması gereken, sokağa çıkma yasağından dolayı kurulamayacak semt pazarlarında esnafımız ve alışveriş yapamayacak vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye pazarlar belirtilen yeni günlerinde kurulacaktır.”

“Semt pazarlarımızda ekiplerimiz tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılırken, vatandaşlarımızın da kurallara harfiyen uymaları büyük önem arz etmektedir.”

Ankara pazarların günleri değişti mi? Mamak Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Mamak Belediyesi' nin yaptığı açıklama;

Güzel Mamak’lılar, Sokağa çıkma sınırlamaları sebebiyle

HAFTA SONU AÇILAN PAZAR YERLERİMİZİ, HAFTA İÇİ AÇIYORUZ.

Lütfen maske takarak pazara çıkalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim.

Ankara pazarların günleri değişti mi? Altındağ Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Altındağ Belediyesi' nin yaptığı açıklama;

Sevgili Altındağlılar, semt pazarlarımızın kurulacağı günler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Lütfen pazarlardaki kurallara uymaya riayet edelim

Ankara pazarların günleri değişti mi? Etimesgut Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Etimesgut Belediyesi ' nin yaptığı açıklama;

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile;

18 Nisan Cumartesi günü kurulan Alsancak pazar yeri, 17 Nisan Cuma günü,

19 Nisan Pazar günü kurulan, Altay Mahallesi 1. Etap pazarı 17 Nisan Cuma günü,

19 Nisan Pazar günü kurulan, Atayurt yurtçu pazarı 16 Nisan Perşembe günü, kurulacaktır.

NOT: Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ettiği sürece bu şekilde uygulanacaktır. Hafta içi kurulan semt pazarlarımız gününde kurulacaktır. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur, sağlıklı günler dileriz.





Ankara pazarların günleri değişti mi? Akyurt Belediyesi pazarlarının günleri değişti mi?

Akyurt Belediyesi ' nin yaptığı açıklama;

Pazarcı esnafımızın ve Akyurtluların yanındayız.

Her hafta Pazar günleri kurulan Akyurt Pazarı, hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürece, önümüzdeki haftadan itibaren Salı günleri hizmet verecektir.