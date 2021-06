Aşı Randevusunda Rekor Sayı

Covid aşısında rekor sayıları görmekteyiz. Aşı yapılma sayısı arttıkça o oranda vaka sayısı azalmakta. Ülke olarak galiba güzel günlerin kapısını aralamış bulunmaktayız. İlk zamanlarla şimdiki zamanımıza bakacak olursak büyük bir yol kat edildi. Aşının üretimi başladığından beri Dünya genelinde vakalarda ciddi azalış gözlemlendi. Hem aşının bulunması hem de doktorlarımızın virüsü artık iyice tanıması gibi etkenler güzel günlerin kapısını aralamamıza olanak sağladı.

Ülkemizdeki ilk vakaların görülmesinin üzerinden bir yılı geçkin zaman içinde pek çok kayıplar verildi. Tarihte görülmemiş bir virüsün sürekli mutasyona uğrayarak yeni hallere bürünmesiyle Dünya genelinde can kayıpları oldukça fazla. Virüsü tanımak zaman almışken bu konuda tedavi o denli hızlı şekilde ilerledi. En hızlı icat edilen aşı kategorisine giren Covid-19 aşısı, geliştirilmesiyle pek çok ilklerle beraber virüsün seyrini azalttı. En azından mutasyona uğramasında bi nebze de olsa fayda sağlamış oldu. Pek çok ülke aşı ile tanımış ve vaka sayılarını azaltmışken, diğer ülkeler aşıdan yoksun hala baş etme derdinde. Türkiye olarak ilk günden beri çok sıkı önlemler ve tedbirler alındı. Şimdi bunların meyvesini topluyor vaziyetteyiz. Türkiye'nin imkan yönünden zengin bir ülke olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Aşı icat edilir edilmez ülkemize girişi sağlandı. Şimdi ise 1 milyon doz aşı yapılmanın sevinci içerisindeyiz. Bu büyük ve gelişmişliğin göstergesi bir rakam. 40 yaş altına kadar inmiş ve her gün aşı için rekor randevu gün sayılmakta. Tamamen vakaların bittiği gün bu şekilde gidilirse uzak değil. Ve bu günlerin gelmesine ülkecek çok ihtiyacımız var artık. Nerdeyse iki yıllık virüs ile olan serüvenimizde her sektör payına düşeni aldı. Dükkanını kapatmak zorunda kalanlar, işten çıkarılanlar, taksitlerini ödeyemeyenler, bunalıma düşenler gibi sayısız etki yazılabilir. En büyük etki maddi olsa da çocuklarımıza eğitim açısından da çokça olumsuz etki baş gösterdi. Okullardaki eğitimin uzaktan ve online olması öğrencilere yarardan çok zarar getirdi. Okuluna, arkadaşlarına, sıralarına hasret bir nesil ortaya çıkacağını kim bilebilirdi ki?

Ama o eski günler geride kalmak üzere (bu şekilde istikrarlı gidilirse eğer). Maskelerin çıktığı, okulların çocuk sesleriyle dolduğu, Cafe-restoran gibi yemek sektörünün canlandığı günleri özlemimiz tartışma konusu dahi olamaz. Aşının ülkemize ilk adımını atmasıyla bu özlemimizin son bulduğunu gördüğümüz günler de yakındır.

Buna katkı sağlamak da bizlerin elinde. Aşılarını düzenli şekilde olup tedbirlere uyarsak bu süreyi azaltabiliriz. Aşının icat edilmesiyle bilim adamları onca çaba göstermişken bizler de aşılarımızı olmalıyız. Duyarlı olmak bizden birşey almaz aksine bize çok şey katar. Sağlıkla kalın...