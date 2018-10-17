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Balıkçı 'Müslüm Baba'ya reklam teklifleri geliyor

Müslüm Gürses’e benzerliği ve son günlerde verdiği birbirinden farklı demeçlerle gündeme gelen balıkçı Mehmet Benli’ye reklam teklifleri yağıyor. Benli üç farklı firmadan reklam teklifi aldığını söyledi.
Balıkçı 'Müslüm Baba'ya reklam teklifleri geliyor

Ulus Hali’nde balıkçılık yapan, Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde iki farklı televizyon kanalına birer gün arayla farklı demeçler veren balıkçı Mehmet Benli, yanlış anlaşılmasına rağmen verdiği demeçler sayesinde reklam teklifleri geldiğini söyledi. “İlerleyen zamanlarda beni ekran karşısında görebilirsiniz” diyen Benli, birçok firmadan reklam teklifi aldığını belirtti.

Ulus Hali’nde balıkçılık yapan Benli, verdiği demeçlerin ise, yanlış anlaşıldığını belirterek, ‘‘Bir gün tezgahta balık yoktu. Sorana, ‘işler kötü’ dedim. Diğer gün balık çoktu, ‘işler iyi’ dedim. Yanlış anlaşıldım’’ dedi.

EKRANLARDA GÖREBİLİRİZ

Geçtiğimiz günlerde iki farklı televizyon kanalına birer gün arayla farklı demeçler veren balıkçı Mehmet Benli gazetemize konuştu.

Benli verdiği demeçler sayesinde meşhur olduğunu söyleyerek, kendisine reklam teklifi yağdığını belirtti. 3 yerden reklam teklifi aldığını söyleyen Benli, “vatandaşlar yakın zamanda beni ekranlarda görebilir” dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILDIM”

İki farklı televizyon kanalına birer gün arayla farklı demeç vermesinin ise yanlış yorumlandığını söyleyen Benli, yaşananların perde arkasını muhabirimize anlattı.

Kendisinin yanlış anlaşıldığını belirten Benli olayı şöyle anlattı, “Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalı geldi. İşlerimizi sordu. O gün tezgâhlara balık sıkıntısı vardı. Bende işlerin çok kötü olduğunu söyledim. Ertesi gün ise balık geldi. Tezgâhlar doldu. Bir başka televizyon kanalı geldi. Onlara ise işler açıldığından dolayı işlerin iyi gittiğini söyledim. Ama insanlar beni yanlış anladı” dedi.

RÖPORTAJLAR İŞLERİMİ ARTIRDI

Benli, balık tezgâhlarının bereketinin günden güne farklılık gösterdiğini belirterek, işlerin geçmiş günlere oranla çok iyi olduğunu belirtti. Benli, “Verdiğim röportajlardan sonra işlerim daha da arttı. Çok şükür şu an çok iyi satış yapıyoruz. Balık olmadığı zaman kriz olur. Et pahalı olduğu için vatandaş balık yiyemez” dedi.

“KRİZ VAR DİYEN YALAN SÖYLER”

Balığın kalp dostu olduğunu ve protein deposu olduğunu belirten Benli, “Somonda, palamutta, lüferde, zarganada vb. omega 8 var ve çok faydalıdır. Kalp dostudur. O yüzden balığın denizden bol çıkması önemlidir. Balık çok çıkarsa ekonomiye de katkısı olur” dedi.

Kriz var mı, yok mu? Sorusuna ise, “kriz yoktur. Kim var diyorsa yalan söylüyordur” diye cevap veren Benli, şu ifadeleri kullandı, “Şu anda kriz yok. Var diyen de yalan söyler. Haldeki kalabalıktan da anlaşılıyor.”

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BALIK FİYATLARI

Balık fiyatları hakkında da bilgi veren Benli, bir palamudun 1 kilo 200 gram geldiğini, tek palamudun 4 kişilik bir aileye yeteceğini söyledi.

Palamudun ise adet fiyatının 10 lira olduğunu söyleyen Benli, palamudun en lezzetli mevsiminin bu aylar olduğunu da vurguladı.

Hamsinin ise 7 ila 10 lira arasında satışa çıktığını söyleyen Benli, “Hamsi fakir gıdası değil, fikir gıdasıdır” dedi. 


Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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