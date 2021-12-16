EGO Zammı Tartışmaya Kapalı

2022 yılına sayılı günler kala, ülke gündemini belirleyen ana unsur "asgari ücret ve zam" konuları oldu. Hâl böyle olunca; akşam yatarken zam, sabah uyandığımız da da zam konuşur olduk. Ankaralı vatandaşlar olarak; zam ile ilgili olarak tartıştığımız bir konuda; EGO otobüslerine yapılacak zam oldu. EGO Genel Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan basın duyurusunda; "zam kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

EGO tarafından yapılan açıklama yoğun şekilde tepki gördü... Sanki vatandaşlarımız hayatı boyunca hiçbir zam ile karşılaşmamış, sadece EGO Genel Müdürlüğü zam yapıyormuş gibi bir algı oluştu. Öyle ki; bazı haber kanallarında Mansur Yavaş'a kadar uzanan tepkiler dile getirildi.. Vergilere, cezalara, yiyeceklere, içeceklere, giyeceklere hatta hemen hemen her şeye zam yapılan gündem içerisinde EGO zammının tartışmaya kapalı olduğunu düşünüyorum...

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zam gerekçesi; "mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurları" olarak belirtildi. Vatandaşlarımız hâla neyi tartışıyor anlamış değilim. Bu konuda Ankaralı vatandaşlarımızın "zam" üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü tarafına tepkide bulunmalarını yanlış buluyorum...

İğneden, ipliğe zammın kaçınılmaz olduğu günümüz Türkiye'sinde; EGO'nun zam yapmış olmasının neden bu kadar tartışıldığını anlamış değilim. Sigara fiyatlarına yapılan zamma kimse haykırmazken, kitaplara yapılan zamlar hiç görülmezken... EGO zamlarının, Mansur Yavaş tarafına eleştiri odağı olmasına anlam veremiyorum. Yakın zamanda, EGO tarafından yapılacak açıklama ile; yeni zamları öğrenmiş olacağız. Bu noktada; yeni fiyatların vatandaşlarımızın cebini zorlamayacağını ve EGO'nun minimum düzeyde zam yapacağını düşünüyorum. Yeni EGO zamları açıklandığında, gündemin tepkisini değerlendirmek dileğiyle...