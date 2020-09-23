Birçok alanda ücretsiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara sıcak yemekten evde sağlık hizmetlerine, temizlikten hasta nakile kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Belediye ekipleri, düzenli olarak bu vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye, başvuruda bulunan ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, evde sağlık hizmetlerinden hasta nakil ve kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak sunuyor. Bunların yanı sıra talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan gıda kartlar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor. Belediyenin bu hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 814 30 31 numaralı telefona başvurabiliyor.

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Kahramankazanımızda nüfusu 55 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Özellikle bizden yardım talebinde bulunan aile ve vatandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda belediyemizin tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu vatandaşlarımıza dokunduğumuzda yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük ödül ve sevincimiz oluyor” diye konuştu.