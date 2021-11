Britanya’dan Orta Doğuya Saatli Bomba

En-Nakba:

Israil'in 20.yy'ın başlarından itibaren Filistin'de gerçekleştirdiği ihlal ve katliamlar, 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde işgal devletinin kuruluşunu ilan etmesiyle daha da şiddetli bir hal almıştı. Israil'in kuruluşunun ilanından beş saat sonra, işgal devletinin çeteleri, Filistinlilere yönelik faşist saldırılara başlamıştı.15 Mayıs günü gerçekleşen saldırılar sonucu 15.000 Filistinli hayatını kaybetmiş, 800.000 Filistinli İsrail'in zulmünden kaçmak üzere komşu ülkelere sığınmıştı. Haklan, toprakları, vatanları, canlan, malları gasp edilen Filistinliler takvimlerin 15 Mayıs 1948'i gösterdiği bu günü büyük felaket anlamına gelen "en-Nakba" olarak adlandırmaktadırlar.

Balfour'un mektubu, Osmanlı'nın kucağına bırakılmış 67 kelimelik bir saatli bomba niteliğindeydi. Mektuptan sonra takip eden her gün her ay her yıl çeşitli zulümlere tanık oldu bu memleket. İşte bu yüzden saatli bombaydı. Geçen her zamanda Yahudiler daha büyük fenalıklar planlayıp uyguladılar. 1948de İsrail kurulduğunda bölgenin %5 ini işgal etmişken bugün neredeyse %85 ini işgal altında tutuyor. Günümüzde yaklaşık 6 milyon mazlum Filistinli, mülteci konumunda.

Osmanlıya 1914te İngilizler tarafından açılan savaşın hemen ardından Britanya hükümeti, topladığı savaş kabinesiyle Filistin'in geleceğini planladı. Takip eden senede yani 1915te Osmanlı'da ait tüm topraklarda izleyecekleri politikayı masaya yatırdılar.1916da Lloyd George başbakan seçildi. 31 Ekim 1917de Balfour'un yazdığı metin kabine tarafından onaylandı ve bundan 2 gün sonra tarihler 2 kasımı gösterirken bir mektup koca bir coğrafyayı yerinden oynatmak için yola çıkmıştı. Bu, Rothschild'a gönderilen Balfour deklarasyonuydu. Britanya, tüm haçlı ulusları adına bu deklarasyonu yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurulması fikrini aşikarane desteklediklerini bildirmişti.

Dönemin dışişleri bakanı Arthur Balfour, Rothschild ve Britanya'da yaşayan Yahudilerin ekmeğine yağ sürercesine hem kendi ırkçı menfaatleri hemde Yahudilerin sırtından orta doğuda söz sahibi olmak için bu bildiriyi hazırlayıp meclisine sunmuştur. Boynuna haç takan tüm milletler için, ya zapt et yada kendinden olmayanı yok et anlayışı yüzyıllar boyu bize çeşitli yollarla kendini göstermiştir işte bu zihniyetin meclisi kabul ettiği deklarasyonla en acımasız halinin adeta tüm dünyaya gururla gösterişini yapıyordu. İşte ilmek ilmek örülmeye çalışılan orta doğunun 20. yy’daki fotoğrafıydı bu.

Arthur Balfour'un Yahudilerin lideri Rothschild'a mektubu;

“Saygıdeğer Lord Rothschild,

Majesteleri ’nin Hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için bir milli yurt kurulmasını olumlu karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplumların sivil ve dini haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Yahudilerin sahip oldukları hak ve politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır. Bu deklarasyonu Siyonist federasyonunun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım”.