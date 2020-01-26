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Büyükşehir Belediyesi'nden hayvanlarda ilk yardım eğitimi

Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğiyle tüm hayvanseverlere yönelik  "Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi"nin ikincisi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi'nden hayvanlarda ilk yardım eğitimi

ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda ücretsiz olarak verilen ilk yardım eğitimine, sivil toplum kuruluşları ve hayvansever grupların yanı sıra 7'den 70'e çok sayıda Başkentli yoğun ilgi gösterdi.

Acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgi teorik ve pratik eğitim alan bine yakın hayvansevere, zor durumda kalan hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve acil durumlarda veteriner hekimin profesyonel müdahalesine kadar geçen süreçte yapılması gerekenler tek tek anlatıldı.

Alanlarında uzman Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ile Doç. Dr. İrem Ergin'in uygulamalı olarak anlattığı eğitime; ANFA A.Ş Genel Müdürü Nevzat Uslucan, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Büyükşehir veterinerleri de katıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle birlikte Ankara'nın hayvan dostu bir şehir olma yolunda büyük bir atılım yaşadığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Hayvanlarla ilgili sorunları tüm paydaşlarıyla ele alıyor ve bu sorunların çözüm yollarını enine boyuna irdeliyoruz. 2019 yılında 10 bine yakın hayvanı kısırlaştırdık. 2020'de de bu sayıyı 20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Biz hayvanlara mal olarak bakmıyoruz, onları can olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, 'Dışarıda kalıp soğuktan donan aç kalan insanlardan ben ve siz sorumlusunuz' dedi. Ben de diyorum ki; dışarıda soğukta aç kalan sokak hayvanlarında Ankara halkı ve ben sorumluyum. Onun için sokak hayvanları için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çabalıyoruz."    

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BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Eğitimi veren Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Ankara Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Çeşitli konularda hayvanlara yönelik eğitimlerin son zamanlarda bu kadar yaygınlaştırılmasında ve siz hayvanseverlere duyurulmasında Büyükşehir Belediyesi'nin algısı ve farkındalığı bizi çok mutlu ediyor. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda grubu bulunan 5 siyasi partinin de ortak görüşüyle "Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi" için kurulan araştırma komisyonu raporunun kabul edildiğini belirten Şenel, "Önümüzdeki 2 ay içerisinde taslağı oluşturulmuş kanunun Genel Kurula gelecek, görüşülecek ve yeni şekliyle 'Hayvan Hakları Kanunu'nu rutinimizin içine sokmuş olacağız. Sizlerin farkındalığı ve sizlerin oluşturduğu kamuoyu baskısıyla mükemmele yakın bir kanunun geçeceğine inanıyoruz" dedi.  

Eğitim sonunda katılım belgesini alan Buse Berfin Kara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu kadar ilgi çekici ve ihtiyacımız olan bir konuda biz hayvanseverler için bu seminer çok faydalı oldu" dedi. Hayvanlara yönelik eğitimlerin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini vurgulayan Zeynep Yerbaz isimli bir başka vatandaş da, "Bu eğitimleri çok yararlı ve gerekli buluyorum. Mutlaka devamı getirilmeli. Emeği geçenlere teşekkürler" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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