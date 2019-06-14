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Çubuk'ta Turşu Festivali hazırlıkları sürüyor

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubukabad Parkı ve Festival Alanı'nda yapılacak yeni köprü çalışmalarını inceledi.
Çubuk'ta Turşu Festivali hazırlıkları sürüyor

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" hazırlıkları kapsamında festival alanında köprü çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Demirtaş, yapılacak 16 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün inşaatını inceleyerek, burada yetkilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Belediye imkanlarıyla yapılacak köprünün festival süresince yaya ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Geçten yıl düzenlenen festivalde gördüğümüz fiziki eksiklikleri düzeltmek için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda festival alanını ikiye bölen Çubuk Çayı üzerine ikinci köprüyü yapmak için ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Ayrıca yeme içme bölümlerinin bulunduğu alana tuvalet ve lavabolar yapılacak. Köprü, tuvalet ve lavaboları ağustos ayının ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemiz için hayırlı olsun."

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