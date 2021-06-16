Türk dilinin yaygınlaşması, sahip çıkılması örnek gösterilen savunma sanayimize, sanatsal gelişme ve yaygınlaşmasına, gıdadaki gücümüzü ve çeşitliliğimizin yeni pazarlarda görülmesine, son yıllarda yaygınlaşan enerji vs. bütün sahalarda bu saydığımız gelişmeler ne kadar önemli ise bununla birlikte kendi isimlerimizle büyümemiz, dilimizin paralel gitmesi 2023 ve diğer hedeflerde eserlerimizin kendi dilimizle yayıldıkça Türk dünyası toparlanacak, moral bulacak ve güçlenecektir.

Yeni dünyanın kuruluşunda masadaki sözü, payı, yaptırımı daha çok olacaktır. Milyonlarca arazide atam kendini, zaferlerini, adaletini, eserlerini, buluşları ile tanıtmıştır. Nasıl ataların bu kadar büyük alanda adıyla gücüyle diliyle büyümüştür. Bugün mazlumlar arıyorsa davet ediyorsa dilimizle paralel büyümemiz umulanın üzerinde başarı sağlayacaktır.

Bugün İslami kimliğimiz, onu ayakta tutan tarihteki destanlarımızı, İstanbul’un fethi ile başlayan uluslararası dünyadaki örnek davranışımız bize geçerli her dilin yanında Türkçe ile başlamalıdır. Kapıları açan anahtar olma ancak Farsça, Arapça ve diğer dillerden ne kadar bilirsek Türkçe ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda alanımızı, değerlerimizi, mazlumların haklarını da güçlü ararız o zaman esas kapıları açan anahtar oluruz. Müslüman bir ülke olduğumuzdan uluslararası İslami veya Müslüman ülkeleri alanında Türkçenin yanında Arapça birlikte olmalı Arapça avantajını iyi değerlendirmeliyiz.

Diyanet üst seviye personeli ile birlikte başta imamlara, müezzinlere acil Arapça eğitimi başlatmalıdır. Savunduğu ve insanlara yaşamasını istediği dininin kitabında dilinden başlayarak bütün İslam ülkelerinde Türkçenin yanında anadili gibi Arapça öğrenme şartı getirilmeli, mevcutları da acilen bu seviyeye gelecek bir eğitime başlatmalıdır. Tebliğin tesiri ve yayılması içindir.

Bir toplantıda sayın imamın ezberlerinden kuranı çok güzel okuyor. İstifade etmemiz için bizi aydınlatır mısın dendiğinde anlamını açıklayamıyor. Bu eğitim ciddi bir şekilde hemen başlanmalı, heyecanı Müslümanım diyen Kur’an talebesi bütün dostları sarmalıdır. Türkçe ile inancımızın dilini ayrı düşünemeyiz.

Sanat, eğitim, teknoloji, sanayi, ekonominin yayılması kökleşmesi, dilimizle, dinimizle bir düşünülüp güven unsuru davet unsuru olarak yolumuzu açacak, heyecanla yürümeye devam edeceğiz.

İlahiyatlar, imam hatipler, vakıflar bu önemli gayretle öncelik etmelidir. Dün akıncılar, Türkçenin yanına ana dili gibi ne kadar dil koyabiliyorsak adımlarımızı daha sağlam, çağrımız umut olacak, sadece alınıp satılan değil, yüreği ile inancı ile verdiği güvenle başarılarıyla dünyaya dilimizle birlikte yanına koyacağımız kullandığımız dillerle birlikte var olacağız. Emin adımlarla örnek olacağız, takip edilen olacağız.

Dilini, inancını yaşayan kültürünü ruhuna sindirmiş, yaşayan kültürler, medeniyetler arası etkileme uluslararası alanda ümit olacağız. Hayallerin ne kadar büyük olursa o kadar hızlı yürürsün.

